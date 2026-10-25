（奥斯汀综合电）马赛地车手安东内利（Antonelli）将在美国大奖赛杆位发车。如果他在新加坡时间星期一（10月26日）的比赛结果符合预期，将有望成为一级方程式（F1）历史上最年轻的世界冠军，同时成为自1953年以来首位夺得该项荣誉的意大利车手。

在星期天（25日）于奥斯汀美洲赛道举行的排位赛中，红牛车手维斯塔潘（Verstappen）排名第二，将与20岁的安东内利并肩起步。维斯塔潘的队友哈贾尔（Hadjar）排在第三，将与第四名的法拉利车手勒克莱尔（Leclerc）一起从第二排发车。

安东内利目前在车手积分榜上领先队友、最接近的竞争对手拉塞尔（Russell）102分。拉塞尔在排位赛中仅列第六，而本赛季仍有125个积分可供争夺。

若要在得克萨斯州提前夺冠，安东内利必须赢得正赛，同时确保拉塞尔和法拉利七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）分别不高于第九名和第五名。否则，他将只能等到下周在墨西哥举行的下一站比赛，再争取锁定总冠军。

哈密尔顿在最后一次练习赛中跑出最快圈速，但未能将这一势头延续至排位赛，最终取得第五名。

夺7月以来首杆 安东内利：感觉真好

这次夺杆是安东内利自7月比利时站以来的首次，也是他本赛季的第七次。他在最需要速度的时候发挥出色。

在风势强劲的排位赛结束后，安东内利通过车队无线电说道：“这种感觉真好，终于回来了。”

安东内利距离成为F1史上最年轻的世界冠军，仅有一步之遥。图为他在比赛中驾驶马赛地战车，背景里是得州州旗。（路透社）

下车后，他向现场观众表示：“我们拿下了杆位，所以明天会努力争胜。马克斯（维斯塔潘）的速度一直很快，伊萨克（哈贾尔）也发挥得非常出色，因此这场比赛不会轻松。”

“我们会努力取得一个好的起步，希望能够率先进入一号弯，然后掌控比赛节奏，尽管届时的竞争会非常激烈。”

安东内利在排位赛最后阶段的第一次飞驰圈中，便跑出1分34秒035的成绩，比维斯塔潘快了0.179秒。

维斯塔潘：赛车打滑严重

维斯塔潘去年在奥斯汀从杆位出发并赢得比赛。本赛季，他在近两站——巴林大奖赛（于雪邦举办）和新加坡大奖赛连续夺冠。

维斯塔潘解释排位赛表现时说：“赛车就是缺乏抓地力，开始出现大量打滑。到了最后一圈，在一些路段遇上尾风后，也能看出情况并不理想。

“所以我会尝试再加大一点力度，结果在某个颠簸处处理不当，赛车就像袋鼠一样弹跳起来，接着出现大幅度打滑，就知道这一圈已经完了。”

迈凯伦车队的皮亚斯特里（Piastri）排位赛排名第七，比卫冕世界冠军队友诺里斯（Norris）高一位。