维斯塔潘建议安东内利：享受旅程 准备好庆祝F1夺冠
（奥斯汀综合电）在美国大奖赛排位赛夺杆后，意大利车手安东内利（Antonelli）距离成为一级方程式（F1）历史上最年轻的世界冠军仅一步之遥。红牛车手维斯塔潘（Verstappen）建议他享受这段旅程，并为庆祝夺冠做好准备。
荷兰车手维斯塔潘曾四度夺得世界冠军，他将在头排与安东内利并肩发车，并力争继巴林大奖赛和新加坡大奖赛后，连续第三站赢得冠军。
这名荷兰车手不会轻易让安东内利得逞，但他也承认，冠军争夺战的结果实际上已大致明朗。
在排位赛后的记者会上，维斯塔潘与安东内利并肩而坐时说：“他知道自己该怎么做，所以只需要努力赢下比赛。如果他这次未能夺冠，那就会是下个周末的事；如果下个周末还不行，那就是再下一个周末。”
“我认为，这个赛季至今的表现简直令人难以置信，所以你也应该试着享受过去几个月所经历的这段旅程……当然，到了某个时候，一切就会正式尘埃落定。那时，你大概就可以稍微庆祝一下了。”
维斯塔潘还表示，目前在车手积分榜上领先队友、最接近的竞争对手拉塞尔（Russell）102分的安东内利，完全配得上取得的所有成绩。
他说：“安东内利的表现非常稳定，也总能在关键时刻拿出好成绩。一旦他正式成为世界冠军，他绝对是实至名归的冠军得主。”
安东内利：关键是别让赛车出界
安东内利则表示，由于这是他本赛季首次迎来争夺总冠军的“赛点”，这个周末的感觉确实有所不同，但目标依然不变。
他说：“我们明天还是得完成比赛，还是要努力争胜，然后当然就看看最终会发生什么。不过，我觉得自己现在可以更享受这个过程，因为显然，我目前处于一个非常有利的位置。”
这名意大利车手补充说，在当天阵风强劲、赛道上有尾风的情况下，他眼下最大的成就，是成功让赛车始终保持在赛道界限之内。
本赛季，安东内利多次因赛车超出赛道界限而受到赛事干事处罚，也因此惹恼了车队领队沃尔夫（Wolff）。
安东内利说：“关键就是不能出现任何超出赛道界限的情况。对我来说，这一点做得很好，因为此前有几场比赛，我曾在关键时刻超出赛道界限，导致自己陷入不利局面，也承受了更大的压力。”