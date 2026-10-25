（奥斯汀综合电）在美国大奖赛排位赛夺杆后，意大利车手安东内利（Antonelli）距离成为一级方程式（F1）历史上最年轻的世界冠军仅一步之遥。红牛车手维斯塔潘（Verstappen）建议他享受这段旅程，并为庆祝夺冠做好准备。

荷兰车手维斯塔潘曾四度夺得世界冠军，他将在头排与安东内利并肩发车，并力争继巴林大奖赛和新加坡大奖赛后，连续第三站赢得冠军。

这名荷兰车手不会轻易让安东内利得逞，但他也承认，冠军争夺战的结果实际上已大致明朗。

在排位赛后的记者会上，维斯塔潘与安东内利并肩而坐时说：“他知道自己该怎么做，所以只需要努力赢下比赛。如果他这次未能夺冠，那就会是下个周末的事；如果下个周末还不行，那就是再下一个周末。”

维斯塔潘表示，自己的赛车打滑严重，甚至出现大幅度弹跳，让他只能屈居排位赛第二名。（法新社）

“我认为，这个赛季至今的表现简直令人难以置信，所以你也应该试着享受过去几个月所经历的这段旅程……当然，到了某个时候，一切就会正式尘埃落定。那时，你大概就可以稍微庆祝一下了。”

维斯塔潘还表示，目前在车手积分榜上领先队友、最接近的竞争对手拉塞尔（Russell）102分的安东内利，完全配得上取得的所有成绩。

他说：“安东内利的表现非常稳定，也总能在关键时刻拿出好成绩。一旦他正式成为世界冠军，他绝对是实至名归的冠军得主。”

安东内利：关键是别让赛车出界

安东内利则表示，由于这是他本赛季首次迎来争夺总冠军的“赛点”，这个周末的感觉确实有所不同，但目标依然不变。

他说：“我们明天还是得完成比赛，还是要努力争胜，然后当然就看看最终会发生什么。不过，我觉得自己现在可以更享受这个过程，因为显然，我目前处于一个非常有利的位置。”

安东内利若要在本站加冕车手总冠军，不仅自己要正赛夺冠，还须确保队友拉塞尔和法拉利七届世界冠军哈密尔顿分别不高于第九名和第五名。图为他驾驶马赛地战车夺得杆位。（路透社）

这名意大利车手补充说，在当天阵风强劲、赛道上有尾风的情况下，他眼下最大的成就，是成功让赛车始终保持在赛道界限之内。

本赛季，安东内利多次因赛车超出赛道界限而受到赛事干事处罚，也因此惹恼了车队领队沃尔夫（Wolff）。

安东内利说：“关键就是不能出现任何超出赛道界限的情况。对我来说，这一点做得很好，因为此前有几场比赛，我曾在关键时刻超出赛道界限，导致自己陷入不利局面，也承受了更大的压力。”