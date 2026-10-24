在星期天（10月25日）晚上进行的英超联赛中，“红魔”曼联（Manchester United）因两名后卫相继送礼，以及门将拉门斯（Lammens）出击失误下，最终在主场以0比3惨败给伯恩茅斯（Bournemouth），苦吞各项赛事八场不胜。

尽管围绕红魔主帅卡里克（Carrick）未来的声音不断，但他本轮仍带队在老特拉福德球场对阵伯恩茅斯。而此前发表争议言论的布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）则无缘首发，由马圭尔（Maguire）时隔近三年半戴上队长袖标。

红魔中场布鲁诺·费尔南德斯本场替补未能上场，只能眼睁睁看着球队在主场被对手击溃。（法新社）

不过，卡里克的调整似乎没有太大效果，红魔上半场虽掌控54%的控球权，但仅三次射门的机会寥寥。第38分钟，红魔后卫赫文（Heaven）犯规送出自由球，拉扬（Rayan）门前迎球垫射破门，助伯恩茅斯以1比0先开纪录。

随着比赛的深入，红魔球员的急躁情绪逐渐显露，后卫约罗（Yoro）第43分钟护球时不慎滑倒送大礼，特鲁费尔特（Truffert）断球横传，助攻队友塔韦尼耶（Tavernier）轻松推射破门，让伯恩茅斯以2比0领先半场。

伯恩茅斯边锋塔韦尼耶（中）为球队扩大优势后，激动地与队友庆祝。（法新社）

易边再战，落后的红魔明显踢得更具侵略性，但防守端的不稳定性依旧是一大隐患。第71分钟，伯恩茅斯中场断球后长传，红魔门将拉门斯冲出禁区试图解围，结果被埃瓦尼尔森（Evanilson）轻松晃过后吊射入空门，最终以0比3吞败。

值得一提的是，卡里克此役共做出四处换人，其中包括19岁的小将莱西（Lacey），但就是没让费尔南德斯替补上场。负于伯恩茅斯之后，曼联排名第16位，仅比降级区多出一分。

红军主场2比0克布赖顿

红军前锋伊萨克（右）包抄破门，助球队在主场击退排名第三的布赖顿。（路透社）

另一边厢，“红军”利物浦（Liverpool）则凭借上半场的两个进球，主场以2比0战胜布赖顿（Brighton），各项赛事取得四连胜。

第17分钟，布赖顿解围时出现失误，红军中场维尔茨（Wirtz）的抽射虽然有些折射，但皮球最终还是钻入了网底。不过，官方将此球判定为布赖顿中场格罗斯（Gross）的乌龙球，红军因此取得1比0的领先。

红军四分钟后再次发起攻势，巴尔科拉（Barcola）迅速突入禁区后横传，伊萨克（Isak）冷静包抄破门，将比分扩大为2比0。两队此后均无建树，红军最终以2比0笑到最后，并以一分的劣势落后布赖顿，位列第四。

其他比赛方面，纽卡斯尔（Newcastle）在客场以2比0战胜水晶宫（Crystal Palace），终结两轮不胜后升上第七。布伦特福德（Brentford）则在客场以1比1战平赫尔市（Hull City），落后切尔西（Chelsea）两分下排名第六。