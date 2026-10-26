（巴塞罗那综合电）法国球星姆巴佩（Mbappe）独中两元，帮助莫里尼奥（Mourinho）执教的皇家马德里（Real Madrid）在星期天（10月25日）的西甲国家德比中，以2比1力挫联赛领头羊巴塞罗那（Barcelona），在客场终结对手联赛开局九连胜的同时，也将双方的积分差距缩小至三分。

姆巴佩在半场结束前首开纪录；虽然拉菲尼亚（Raphinha）随后为西甲卫冕冠军巴塞扳平比分，但姆巴佩在比赛尾声阶段推射空门完成绝杀，送给巴塞本赛季国内联赛的首场败仗。

这个绝杀球也让姆巴佩自2024年从巴黎圣日耳曼（PSG）加盟皇马以来的总进球数达到100球大关。正值金球奖颁奖典礼前夕，姆巴佩在与另一获奖大热门亚马尔（Yamal）的正面交锋中胜出，料将为他捧起个人首座金球奖增添不少筹码。

皇马目前仍排在积分榜第三位，落后于体育马德里（Atletico Madrid）以及弗里克（Flick）率领的巴塞。不过继上星期二（20日）在欧冠赛场不敌巴黎圣日耳曼后，巴塞在短短一周内遭遇各项赛事的两连败；反观皇马则在边锋维尼修斯（Vinicius）停赛的情况下，豪取各项赛事五连胜。

莫里尼奥征服更衣室 助皇马破巴塞难题

自弗里克上任以来，巴塞在此前七场国家德比中赢下六场，皇马近八次交手也仅获两胜。在经历两个颗粒无收的赛季后，皇马本季重新请回老帅莫里尼奥，试图遏制巴塞的统治。

与首次执教皇马时首场国家德比在巴塞主场诺坎普球场遭遇0比5惨败不同，莫里尼奥在二进宫的首场德比战中交出了满分答卷。

尽管巴塞在射门、控球率和传球次数占优，但皇马多次在后场以紧迫且精准的传球破解对手的高位逼抢。此外，先前曾传出不愿客串边卫的皇马队长巴尔韦德（Valverde）连续三场首发出任右卫，并带伤交出优异表现，证明莫里尼奥不仅找到了战术解答，更已征服皇马更衣室。

莫里尼奥赛后满意地说：“我的球队踢出了一场非凡的比赛，非常有组织性，注意力高度集中，面对一支逼抢如此凶狠的球队，我们展现出从后场组织进攻的勇气……显然巴塞强烈反扑，但我们在1比1平局时从未失去沉着与冷静。”

对于巴塞本场的沉闷表现，主帅弗里克坦言球队“缺乏活力”。他说：“这是我们在西甲的第一场失利，此前我们赢了九场……失利是比赛的一部分。我们必须进行分析，把事情做得更好。现在，做出回应至关重要。”

带着落后巴塞三分的差距离开诺坎普，莫里尼奥和姆巴佩都提醒全队不能松懈。

姆巴佩强调，下周客场对阵桑坦德（Racing Santander）必须保持同样强度；莫里尼奥也说：“如果我们今天赢了，却在沙丁鱼人球场（桑坦德主场）输球，那就毫无意义，因为皇马踢球的目标不是为了在诺坎普赢球，我们的目标是赢得联赛冠军。”