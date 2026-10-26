（奥斯汀综合电）从杆位出发的安东内利（Antonelli）在以巨大优势夺得世界一级方程式赛车（F1）美国大奖赛的冠军后，这名20岁的意大利天才距离创造赛事历史仅一步之遥。

在上站新加坡大奖赛后，F1“二年级生”安东内利已经创造夺得年度车手总冠军的理论可能。

不过在星期一（10月26日）凌晨进行的奥斯汀站比赛中，他的马赛地队友兼最接近的争冠对手拉塞尔（Russell）从第六位发车，最终以第八名完赛。而法拉利的七届世界冠军哈密尔顿（Hamilton）拿到第四，让新王的加冕仪式延迟一周。

安东内利若想在奥斯汀提前加冕成为F1史上最年轻的世界冠军，拉塞尔的排名不得高于第九，而哈密尔顿不得高于第五。赛后，在赛季剩余比赛最多还有125分可争的情况下，安东内利目前在积分榜上领先拉塞尔123分，领先哈密尔顿124分。

因此，安东内利只需在下周的墨西哥大奖赛拿下两分（即第九名），即便拉塞尔夺冠，他也能提前锁定年度车手总冠军。

这场凭借一停策略从杆位发车拿下的胜利，是安东内利本赛季的第九冠。即将打破意大利车手73年总冠军荒的安东内利赛后说：“这是我们需要的结果，整个团队都非常配得上这场胜利。我知道我们已经非常接近（总冠军）了。我们会努力以高水平收官，希望很快就能锁定胜局。”

马赛地车队领队沃尔夫（Wolff）也赞叹说：“对我来说最大的看点是，他交出迄今为止表现最出色的一场比赛。这是一名尚未正式加冕的冠军所展现出的冠军级表现，非常不可思议。”

勒克莱尔居亚 维斯塔潘排第三

法拉利的勒克莱尔（Leclerc）落后安东内利13.078秒收获亚军；红牛车手维斯塔潘（Verstappen）无缘三连胜，排名第三。比赛尾声阶段出动的虚拟安全车帮了维斯塔潘一把，拖慢后方紧追不舍的哈密尔顿，让后者最终以一秒之差屈居第四。

同样采用一停策略的迈凯伦卫冕冠军诺里斯（Norris）在比赛尾声因轮胎性能衰竭，于第47圈（共56圈）接连被维斯塔潘和勒克莱尔超越，最终以第五名完赛。红牛的哈贾尔（Hadjar）名列第六，迈凯伦另一名车手皮亚斯特里（Piastri）第七。

红牛二队的劳森（Lawson）排名第九，阿尔卑的加斯利（Gasly）则拿下第10。