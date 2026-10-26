（曼彻斯特路透电）“红魔”曼联（Manchester United）在星期天（10月25日）的英超联赛主场以0比3惨败给“樱桃”伯恩茅斯（Bournemouth），让老特拉福德球场陷入一片愤怒与绝望之中，但主帅卡里克（Carrick）赛后坚称他仍将“照常”开展工作，不过他的帅位显得越发岌岌可危。

当被问及他下周是否还会继续执掌兵符时，卡里克没有给出任何保证。他说：“当然，我承担责任。无论比赛结果如何，不管我们是赢、是输还是和局，无论发生什么……责任都在我身上。”

在被追问是否预计自己会在未来几天内遭解雇时，卡里克说：“我完全理解目前的处境。老实说，我并没有特别去预想什么。我只是照常工作，而且我热爱这个地方。

“无论球会在任何事情上做出什么决定，我始终都在做我认为对这家足球球会最有利的事。”

卡里克在上赛季接替阿莫林（Amorim）后，率领曼联重振雄风夺得英超第三名，但球队本赛季在各项赛事的12场比赛中仅赢下两场，而且自8月30日击败升班马伊普斯维奇（Ipswich）以来，就未曾在顶级联赛中尝过胜利滋味。

这场败仗让他们在八轮联赛过后仅积七分，只高出降级区一分，创下球会自1986至87赛季以来在联赛同期的最差战绩。

不过球迷还是很同情卡里克，并在比赛尾声高唱支持他的歌曲。但当这名45岁的主帅用手轻拍胸口、消失在赛后的球员通道中时，看台上的歌声随即变成针对场上球员的震天嘘声。

伯恩茅斯球迷不断高唱“你明早就要被炒了”来嘲讽卡里克，而成千上万的曼联球迷则在终场哨响前就纷纷提早离场。

Manchester United fans turn on players once Carrick down tunnel. 👏 pic.twitter.com/MrQMZ6yWJd — SimplyUtd (@SimplyUtd) October 25, 2026

费尔南德斯遭弃用坐冷板凳

四天前，在曼联于欧冠赛客场以1比4惨败给科莫（Como）后，中场兼队长费尔南德斯（Fernandes）曾公开质疑球队的战术部署。卡里克本场决定将他放在替补席上，这进一步加剧他身上的压力。

卡里克在开赛前坚称，不让费尔南德斯首发是一个“纯粹出于足球层面”的决定。随着曼联一步步滑向又一场败局，电视转播镜头多次捕捉到这名中场球员在场边神情沮丧。

本场戴上队长袖标的后卫马圭尔（Maguire）坚称，卡里克依然获得更衣室的全力支持。马圭尔说：“我们全力支持迈克尔（卡里克）。上赛季他接手球队后扭转了局面，并为我们赢得本赛季的欧冠参赛资格。作为球员来说，我们踢得不够好。”

赛后，当被问及球迷对他的支持时，卡里克眼眶泛红，几近落泪。他说：“身处如此艰难的境地，经历今天这样的一天以及最近这样一段低潮，确实令人难以承受。所以，内心确实五味杂陈。”

他也否认他在终场哨响后向球迷致意是在“告别”的说法。“不，我没这么想……那只是对球迷以及他们向我所展现出的支持的感激。”

曼联前队长加里·内维尔（Gary Neville）则认为，看台上的支持反映出球迷们相信卡里克的命运已成定局。内维尔说：“曼联球迷之所以高唱迈克尔·卡里克之歌，是因为我认为他们很清楚接下来会发生什么。”

就连伯恩茅斯主帅罗泽（Rose）也对这名四面楚歌的曼联教头表达同情。他说：“我对我的同行深表同情。我们都只是普通人，都在尽力以最好的方式完成工作。归根结底，这行对我们来说从来都不容易，我对迈克尔（卡里克）感同身受。”