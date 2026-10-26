（伦敦法新电）万众瞩目的金球奖将在新加坡时间星期二（10月27日）揭晓赢家，英格兰队长、拜仁慕尼黑（Bayern Munich）前锋凯恩（Kane）是这项竞争激烈奖项的最热门人选。

由《法国足球》（France Football）杂志创办的金球奖迎来第70届颁奖典礼，这也是这个奖项首次在英格兰举行，以向首届得主马修斯（Matthews）致敬。

恰巧，本届奖项也有望迎来25年来首名英格兰得主。上一名夺得金球奖的英格兰球员，还是2001年的欧文（Owen）。

上赛季，凯恩为俱乐部和国家队出战65场比赛，攻入多达73球，带领拜仁成为德甲联赛和德国杯双冠王，并率领英格兰队闯入世界杯半决赛。

这名33岁的球星说：“我很希望能够取得这样的成就。这将是我职业生涯中的一个重大里程碑。”

不过，凯恩上赛季在欧洲冠军联赛和世界杯都止步半决赛，因此最终结果仍充满悬念。他补充道：“我想，我太太和家人应该更希望早点知道结果……这对每个人来说都非常煎熬。

“我能理解为什么他们不提前告诉大家。他们希望所有人都出席，尤其是那些大牌球星。如果大家事先不知道结果，关注这场颁奖典礼的人就会更多。”

亚马尔：姆巴佩和我是世界最强

除了凯恩之外，巴塞罗那（Barcelona）球星亚马尔（Yamal）和皇家马德里（Real Madrid）前锋姆巴佩（Mbappe）也有望获得这个堪称足坛最高个人荣誉的奖项。

在去年的金球奖评选中，19岁的亚马尔屈居巴黎圣日耳曼（PSG）球星登贝莱（Dembele）之后，排名第二。

上赛季，亚马尔因腿筋受伤提前结束了俱乐部赛季。而在西班牙今夏夺得世界杯冠军的征途中，他也未能成为最耀眼的球员。西班牙的成功主要建立在全队出色的整体表现之上。

亚马尔在最佳球员和最佳年轻球员两项评选中，分别输给了巴塞兼西班牙国家队队友罗德里（Rodri）和中卫库巴西（Cubarsi）。

尽管如此，他本人依旧非常自信。他在上个月说：“在我看来，姆巴佩和我是世界上最好的两名球员。

“我真心认为，世界上最好的球员或许就只有我们两人，而考虑到我今年赢得的荣誉，我觉得自己值得获奖。”

姆巴佩：会给自己投一票

相比之下，“法国超跑”姆巴佩个人成就丰硕，但上赛季未能为皇马或国家队赢得冠军奖杯。

这名27岁的球员上赛季分别成为西甲联赛、欧洲冠军联赛和世界杯的最佳射脚，却未能赢得其中任何一项赛事的冠军。

在美加墨世界杯，姆巴佩攻入10球，是赛会最佳射脚，并累计22个进球成为世界杯历史最佳射脚。他说：“成为世界杯历史最佳射脚，超越这项运动历史上所有伟大的传奇人物，而且是在最重要的赛事中完成这项成就，确实是一件非常突出的事情。”

当被问及自己会投票给谁时，他回答：“我自己。”

本届金球奖由国际足联世界排名前100个国家和地区各派出一名足球记者投票。每名记者须从30名候选人中选出心目中的前10名球员，并按照排名分配15分至1分不等的分数。最终，累计得分最高的球员将赢得金球奖。

尽管金球奖本身不设现金奖金，但获奖球员可能因此获得俱乐部和商业合作伙伴提供的巨额奖金，同时进一步提升个人商业价值。

亚历克西娅有望三夺女子金球奖

女子金球奖方面，亚历克西娅·普特拉斯（Alexia Putellas）最有望第三次获奖。艾塔娜·邦马蒂（Aitana Bonmati）则因过去一年饱受伤病困扰，三连霸纪录预计将告终。

曾在2021年和2022年获奖的亚历克西娅，上赛季随巴塞女足重夺欧冠冠军，之后转会至伦敦城雌狮（London City Lionesses）。

她的巴塞前队友、波兰前锋埃娃·帕约尔（Ewa Pajor）是她的主要竞争对手。埃娃在巴塞最近一次赢得欧冠冠军的征途中，攻入多达11球，发挥抢眼。