（曼彻斯特路透电）在经历球会高层的危机会议后，深陷下课危机的卡里克（Carrick）在星期二（10月27日）继续留任曼联（Manchester United）主帅，并在卡灵顿训练基地带领球队训练，与麾下球员再次获得挽救本赛季颓势的机会。

曼联在刚过去的星期天（25日）英超主场以0比3惨败给伯恩茅斯（Bournemouth），各项赛事不胜纪录扩大至八场，在英超积分榜上仅以一分优势徘徊在降级区之上的第16位，令卡里克的帅位看似岌岌可危。

随着外界对卡里克去留的猜测不断升温，加上英国媒体已开始将多名潜在继任者与曼联帅位联系在一起，而曼联高层在星期一（26日）召开了会议。

不过，球会最终并未宣布任何换帅决定。这名前曼联中场星期二照常报到上班，督导球队备战星期六（31日）客场对垒切尔西（Chelsea）的联赛。

一名球会消息人士透露，卡里克和球员将有机会扭转局面，球会目前的重心是备战星期六的比赛，以在球场上做出回应。

🚨 BREAKING: Michael Carrick set to be given time to turn things in around. Expected to be in charge for Chelsea.



Training is taking place as usual. #MUFC now looking for a response at Stamford Bridge. pic.twitter.com/Gk9uZqwSSN — Ben Jacobs (@JacobsBen) October 27, 2026

球迷怒火指向球员与高层 卡里克仍获掌声支持

在星期天老特拉福德球场的失利中，曼联球迷选择将怒火发泄在球员身上，而非主教练。当终场哨声响起、卡里克走向球员通道时，数以千计的球迷高唱他的名字并报以掌声；但仅仅几秒钟后，当球员们走下球场时，欢呼声瞬间变成了愤怒的嘘声。

这一幕反映出45岁的卡里克在球迷心目中依然享有良好的声誉。球迷们不仅铭记他在曼联的12年球员生涯，也赞赏他执教以来沉稳得体的处事作风。他多次为球队的低迷表现承担责任，同时保护球员免受外界指责。

卡里克今年1月接替阿莫林（Amorim）出任主帅后曾助曼联扭转颓势，带领球队最终夺得上赛季英超季军。然而，自本赛季于8月30日击败升班马伊普斯维奇（Ipswich Town）以来，红魔至今未曾在联赛中尝过胜利滋味。

曼联队长费尔南德斯（Fernandes）日前在球队于欧冠客场1比4惨败给科莫（Como）后，公开批评球队战术；卡里克在四天后的联赛较量中决定将这名葡萄牙中场放在替补席上，此举令他承受的舆论压力进一步加剧。

与此同时，球迷也将矛头指向球会管理层，包括少数股东拉特克利夫爵士（Sir Jim Ratcliffe）、首席执行官贝拉达（Berrada）以及足球总监威尔科克斯（Wilcox）。

曼联接下来将面临一连串魔鬼赛程，除了在联赛客战排名第五的切尔西，随后还将先后迎战罗马（Roma，欧冠）、阿斯顿维拉（Aston Villa）以及利物浦（Liverpool）。

卡里克是传奇主帅弗格森爵士（Ferguson）于2013年退休后，曼联的第七任正式主帅。在潜在继任人选名单中，埃迪·豪（Eddie Howe）和纳格尔斯曼（Nagelsmann）的名字皆排在前列。