学生报 灌溉青苗顶蓝天

《联合早报》多年来坚持办学生报，寓教育于新闻，为本地华文教育尽一份力。学生报不断推陈出新，与时俱进，制作更多精良的平面与数码内容，与学生们一起成长。

新加坡华社先贤非常重视培养下一代，出资创办学校为寒门子弟提供教育机会，这份倾力灌溉年轻人的信念，也流淌于《联合早报》的血脉之中。

早报多年来坚持办学生刊物，目前设有面向学前教育孩童的《小小拇指》，适合小学生的《小拇指》和《大拇指》，以及为中学生量身定制的《逗号》。它们为各年龄层学童制作丰富内容，希望有助孩子在处于语言发展关键期时，培养他们对华文和中华文化的兴趣。

学生报在内容策划上发挥新闻时事方面的优势，以浅显易懂、生动有趣的方式帮助学生了解新加坡社会的方方面面，近年来更是与教育部紧密合作，制作配合课程和考试形式的内容，大大提升了学生报在课堂上的使用率。

除了内容，学生报每年也为学生、家长和教育工作者举办多个活动。华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端指出，良好的语文环境可帮助青少年建立语言信心，让他们更愿意通过华文来消化各种信息，甚至是鼓励他们用华文来创作。

她说：“早报校园团队不仅注重优质内容的产出，也要利用线上和线下的各种渠道，与学校、教师、家长、学生和孩童建立联系。一方面，这是为了打响我们的品牌，成为青少年双语学习道路上不可或缺的一部分。另一方面，这也是我们为新加坡打造蓬勃的语言生态圈，所应该尽到的绵力。”

华文媒体集团青少年受众工作群总编辑陈能端（右）和早报校园主编杨漾。（梁麒麟摄）

青少年受众工作群是华文媒体集团2021年成立的新部门，除了投入更多资源把现有的四个学生报办得更好，也推出面向30岁以下的大专生和社会新鲜人的新平台Hey Kaki（嘿卡奇），讨论年轻人关注的话题和趋势。

学生报也顺应大趋势，加快数码化步伐。2018年推出的数码学习平台“早报校园”（ZBSchools.sg）设有语音朗读和词典等功能，帮助学生理解文章内容，“读报作业”栏目也能让学生利用新闻报道进行口试和阅读理解练习，成为许多学校华文课上的好帮手。

学生报寓教育于新闻的方针也获得私企的大力支持和肯定。2022年3月，义安公司捐赠1500万元，为本地所有中学生提供六年的电子报订阅。在这项名为“新闻在指尖”的计划下，学生们可登录早报校园阅读学生报和早报电子版，同时利用平台上多元化的学习资源。

早报校园主编杨漾说：“以前《逗号》主要面向的是订阅这份学生报的学校。自从‘新闻在指尖’计划推出后，团队双管齐下提高早报校园网的能见度，制作周边产品送到学校，让更多没看过《逗号》的中学生更了解这个数码学习平台，吸引他们自主学习。另外，团队今年来也制作了更多视频，以及有互动元素的数码内容，协助中学生消化新闻。”

学生报也在2021年推出《小小拇指》手机应用，收录儿歌动画、游戏和手工制作视频等内容，让家长无论在家或出外都能使用这些资源与孩子互动，在培养亲子关系的当儿激发孩子对华文的兴趣。

学生报的发展离不开我们所处的时代与环境。过去，政策上的变化大大缩小了华语的使用范围，导致年轻一代的华文水平普遍滑落，用什么内容和呈现方式才能让学生喜欢华文，成为华文学生报面对的长期挑战。

华文学生报作为孩子率先接触的本地刊物之一，可说是在培养双语人才的集体努力中打前锋，因此必须时刻关注政策变动、科技发展和潮流趋势等，确保内容能让学生产生共鸣。

陈能端说：“这些挑战也为我们创造机遇，推动我们做出各种新尝试和打破固有的做法。接下来，我们会进一步优化早报校园平台的用户体验，更好地满足教师和学生的需求。”

疫情的影响与契机

冠病疫情大幅度改变了人们上班和学习的方式，也影响了学生报的线下活动。早报校园团队把危机化为转机，在疫情期间迅速做出改变，推出线上内容继续陪伴孩童学习华文。

早报校园主编杨漾指出，学生报于2020年疫情期间制作了首个线上直播节目《拇指乐学时间》，趁当年5月学校假期期间，通过网络平台鼓励孩子继续轻松快乐地学习华文，也帮助家长拉近亲子关系。

深受师生欢迎、组队来报馆参观交流的新闻前线活动也被迫暂停，团队最终决定以录制视频的方式，在线上继续推广这一活动，让师生在学校或家里，也能了解媒体的运作。

疫情期间，学生报的标志性活动之一全国华文大比拼也以线上模式进行。杨漾说：“疫情带来很多不确定性，团队也必须在短时间内决定转换活动模式，并解决各种技术问题。”

随着疫情影响逐渐褪去，早报校园团队从去年底，逐渐恢复各种线下活动以及与学校的对接。多所中小学师生前来报馆参观，与媒体从业员交流，并了解早报校园对华文教学的辅助。

副总理兼财政部长黄循财于2023年6月4日参与《小小拇指》创刊10周年庆生活动，并同多名幼儿园学生在《小小拇指》巨型蛋糕模型前合影。（李冠卫摄）

今年也适逢《小小拇指》创刊10周年。学生报为此在宏茂桥公共图书馆、裕廊和榜鹅区域图书馆，举行为期三个月的庆生巡回展，让学前以及小学低年级儿童近距离认识“拇指家族”的成员，并通过一系列的周末活动，邀请父母和孩子一起以华语度过欢乐的亲子时光。

由新报业媒体华文媒体集团与南洋女子中学校联办的第10届全国华文大比拼，中学组半决赛及中小学决赛于2023年4月29日在Bugis+商场举行，共吸引超过800名公众现场观看。（档案照片）

同样迈入第10届的全国华文大比拼也在阔别三年后，于今年5月恢复实体比赛。杨漾说：“疫情过后，无论是学生们还是老师和家长，大家都对恢复实体赛制感到非常兴奋。科技为我们带来了许多便利，但面对面的交流、游乐甚至是竞赛，才能让语言学习更好玩有趣。”

联合早报面向学生的产品包括《小小拇指》、《小拇指》、《大拇指》、《逗号》以及线上学习平台早报校园ZBSchools.sg，为处于学前至中学阶段的学生提供适合他们的新闻读物。（梁麒麟摄）

联合学生通讯员：跟着早报成长的孩子们

《联合早报》大家庭成员很多，其中最特别的一组人，应该要属联合学生通讯员。

今年，这个学生记者组织，昂首步入第40年，与早报同庆周年纪念。

40年来，联合学生通讯员是培养媒体生力军的“大本营”，除了文字、摄影工作者，也培养了不少美术设计和漫画作者。

学生在加入这个组织成为通讯员时，不过14岁左右，中学二年级。“早报学生通讯员”这个身份，多少加深了他们与华文华语的连接；而早报和属下的学生报《逗号》，则提供他们抒发想法和发挥才华的平台，汲取成为专业媒体人的养分。

目前在台湾TVBS担任主播和外交军事记者的刘亭廷（31岁），在成为学生通讯员时只有13岁，是当年破例录取的一个。

刘亭廷受访时感慨说，早报是华文精英的聚集地，能成长在这样一个环境中，从小得以培养专业的媒体素养，对后来面对竞争激烈的台湾媒体环境，是很有帮助的。

她说：“我很小的时候，就知道自己要做记者。我虽然人小胆大，但要成为媒体人，最重要的还是对新闻的敏锐度和嗅觉，很感谢早报提早培养我这方面的能力。”

当年以“低龄”破例成为通讯员，让刘亭廷深感自豪，她的表现也没让人失望。她不仅坚持访写校园报道，还积极参与娱乐采访和专题写作，以学生身份投稿社论版。

感受到早报前辈的关爱，也是刘亭廷对通讯员时期的深刻记忆。

她说：“每个星期看到自己在早报上的署名，就有很大一份荣誉感，我也很感动于记者和编辑前辈们的照顾，因为他们在繁忙的工作之余，还花额外时间照顾学生记者，为我们这些对华文媒体感兴趣的‘小朋友’，提供环境和条件，还有尝试的机会，比如派我们去采访艺人和筹划有深度的专题等等。这就是早报的传承精神，让我觉得很感动。”

在联合学生通讯员俱乐部庆祝40周年之际，刘亭廷为自己曾是活跃的通讯员一份子感到骄傲，她笑说：“当年我对通讯员的活动，比自己的学业还认真，（这段经历）也造就了现在的我。”

同样在早报学生通讯员大家庭里找到归属感的，还有UFM100.3主持人张承尧（35岁）。

“回想起来，那时完全不知道自己想要什么，但又喜欢和一帮志同道合的朋友一起搞活动，几乎每个周末都‘泡’在报馆，很有意思。”

成为早报学生通讯员，也是张承尧生命中的一个转捩点，让当时刚从台湾来本地念书的他，能快速融入本地生活；而报馆则成了他的另一个“家”。

张承尧说：“中三中四时，花在通讯员的时间比在学校多，而且一到周末就搭地铁来报馆，那时只有两条地铁线，但乐在其中。”

如今，张承尧在本地广播界稳扎稳打做出了一番成绩，他说，因为成为通讯员而提早接触了媒体环境，是加速自己学习的“推进器”。

“我（通讯员时期）活跃的时候，报馆还设了电视U频道，现在回想起来，当时为早报写稿、访问明星、参加电视录制节目，有机会练习自己的口条，都是经验的累积。”

有趣的是，刘亭廷和张承尧在学生通讯员时代见证过传统媒体的巅峰，也参与了传统媒体转型数码的历程。

刘亭廷说：“我们学生时代就在早报接触了数码新闻，所以我很感谢早报在这方面给我的培训和学习空间。”

张承尧说：“这么多年来来，早报依然坚守着对新闻的高要求和专业，身为一名在报馆长大的小孩，我很感动很骄傲。我也想让很多人知道，早报是‘老’没错，但是它一直在改变。”

张承尧祝语：

请继续让我们坐在您的肩膀，眺望更宽广的视野。祝联合早报，百岁快乐。

UFM100.3DJ张承尧年少时，加入早报学生通讯员，让他提前“摸清”了媒体业的运作，协助他日后充满自信的迎接工作上的各种挑战。（档案照片）

刘亭廷祝语：

十年树木，百年树人；百年办报，万年功德。

感谢《联合早报》的卵翼之恩，祝福《联合早报》在报道着今天、记录着历史的同时，持续鸿鹄展翅、薪火相传，再创下个百年辉煌。

目前在台湾TVBS担任主播和外交军事记者的刘亭廷（31岁），当年加入早报学生通讯员时只有13岁，是当年破例录取的小小学生记者。她表示在早报的专业环境中成长，得以培养出高水准的媒体素养。（刘亭廷提供）

学生报历史

新加坡学生报的发展可追溯到1979年。当年，建国总理李光耀访问台湾期间，接触当地的《国语日报》后获得启发，便安排本地报社探讨创办学生报。数月后，《星洲日报》和《南洋商报》分别推出《星洲少年》和《南洋学生》，开始了本地华文报办学生报的传统。

后来的几年里，本地报业因一系列整合出现巨大变化，但依然坚持为广大学生出版学生刊物。1982年，《星洲日报》和《南洋商报》合并为一家控股公司。新公司也出版英文报《新加坡箴言报》，并为那些以华文为第二语文的华族学生推出名为《新一代》的学生报，随《新加坡箴言报》发行。

1983年，《星洲日报》与《南洋商报》合并为《联合早报》后，出版学生刊物《联合学生》。1988年，早报推出学生杂志《天空》，由联合学生通讯员俱乐部的学生记者创作内容、组稿和排版。

1991年1月，《星期5周报》问世，独立成为一份报纸，向学校发行。随着《星期5周报》渐上轨道，《天空》隔年在出版15期后功成身退。

《星期五周报》从2009年起改名并调整出版时间，转型成为《逗号》。

在2000年至2013年之间，早报陆续为年龄较小的孩童推出学生刊物。2000年1月，以小学三年级至六年级学生为对象的《大拇指》问世；2011年3月，早报推出《小拇指》，内容面向小一和小二的学生。2013年，在李光耀双语基金的赞助下，学前幼童刊物《小小拇指》诞生。

至此，《联合早报》也完成了从学前至中学的全面覆盖，针对各年龄层的学生量身打造学生刊物，帮助学生从小培养使用华文华语的习惯。

科技发展推动教学方式的改变，早报也顺应趋势，于2018年推出早报校园ZBSchools.sg学习平台。2022年4月起，《逗号》从印刷版转为全面数码化，早报校园除了提供所有学生报的电子版，也有大量的视频、互动内容等数码资源，陪伴学生掌握华文华语。