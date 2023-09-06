《联合早报·食乐园》美食约会 读者专享佳肴征服吃货味蕾

《早报·食乐园》报道美食，也举办“早报美食汇”，与城中顶尖餐馆合作，邀请早报读者以优惠价格享用创新美味，为餐饮业者和美食爱好者创造非一般的美食约会。

《联合早报》副刊每逢星期六美食专页《食乐园》，由美食专线记者采访报道城中各类美食餐饮消息、厨师访问、新馆开张等餐饮潮流动向资讯。除了纸上谈美食，还要邀约读者亲自大饱口福，《食乐园》也不时举办美食活动，邀请餐饮业者和读者参与。

2023年打头阵的大型美食活动，是农历新年期间举办的一场“百年如新”迎春午宴。适逢《联合早报》迈入创刊100周年，喜上加喜，300多名读者于新加坡康莱德酒店（Conrad Centennial Singapore）宴会厅齐聚一堂，一起品金牡丹中餐馆主厨古强精心炮制的春宴佳肴。

早报美食会餐馆特别设计菜单

翡翠餐饮集团的翡翠皇宫配合早报美食会，为读者打造精美优惠套餐。图为2018年的菜式之一脆皮野生大顺壳佐昆布酱。（档案照片）

新加坡人热爱美食，阅读了美食报道，舌尖味蕾蠢蠢欲动也想品尝。“早报美食会”是《联合早报·现在》主办与读者互动的美食活动，自2016年举办，邀请本地著名餐馆设计特别菜单，以特惠价格让读者享用美食。光顾美食会参与餐馆的读者，还有机会参与幸运抽奖赢取双人顶级神秘飨宴。

过去参与“早报美食会”活动的餐馆包括：莆田、四川豆花饭庄、汕头海鲜、乐天小香港、华乐酒家、四川饭店、金色不如归（Konjiki Hototogisu）、面屋武藏（Menya Musashi）、Akira Back餐馆等。

翡翠餐饮集团的翡翠皇宫（Crystal Jade Palace）曾参与“早报美食会”活动，集团新加坡总经理余妍雯说：“翡翠与早报合作的美食活动，均受到读者和食客的一致好评。这是一个很好的合作平台，厨师使用时令菜特别制定菜肴，都是平日菜单以外的新创作，厨师既有所发挥，食客也可享有特价。这样的用餐体验，焕然一新，有助吸引新的食客。”

呈献最佳亚洲风味餐馆奖



除了聚集读者的餐饮活动，早报也举办过美食奖项，表扬杰出的餐饮业者。

“最佳亚洲风味餐馆”奖（Best Asian Restaurants Awards）2017年首办，由《联合早报》和《海峡时报》联合呈献，旨在褒扬亚洲饮食文化。当局给餐馆颁发金银铜奖，也颁发“荣誉奖”和“年度厨师奖”。这个颁奖礼是亚洲食尊（Asian Masters）的重点活动之一，其他项目包括各餐饮优惠活动、料理工作坊等。

《联合早报》为亚洲食尊美食盛会打响头炮，特邀本地中餐老行尊冼良和许国威打造1950年代婚宴古早菜飨宴。盛宴于2018年3月16日在红星酒家举行，冼良（前）和许国威（后）如明星厨师，一出场即受到百余名早报读者热烈鼓掌欢呼。（档案照片）

第二届2018年，本地中餐界“四大天王”之中的冼良和许国威，获颁“特别表扬奖”，表扬他们对新加坡餐饮业的贡献。他们是本地厨界老前辈，当年创造了结合粤菜和本土味的中餐体验，培育许多后辈。他们1970年代所创办的红星酒家，是新加坡人熟悉的老字号。

同一年，冼良和许国威带百余名早报读者搭乘“时光机”，于红星酒家举办古早味婚宴菜飨宴，品尝半世纪前1950年代婚宴上所见的菜品，如水晶凤冻、蟹烧凤干、桂花鱼翅、凤吞燕、福禄全鸭等。该美食飨宴也是《联合早报》当年95周年报庆回馈读者的活动之一。

此外，早报也曾经与不同商家伙伴合作举办不同主题的美食活动。例如2013年《联合早报》主办，马来亚银行（Maybank）信用卡呈献的“四大经典飨宴”美食盛会，前三场分别以三大古典名著《水浒传》《三国演义》和《西游记》为主题。压轴的第四场配合农历新年，以十二生肖为题材。每一场都有名厨配合主题烹调佳肴，加上美酒配餐。

美食会让读者尽兴而归

美食是共同的语言，在餐桌边吃边聊，有的读者在活动中结识志同道合的饕客，有感而发致函编辑部。读者王红燕参加2016年早报美食会活动，到同乐羲和餐馆用餐后参加幸运抽奖获得喜来登酒店双人美食大餐奖，共有20名早报幸运儿。

王红燕在活动后写下感想致函编辑室，信件也获刊登，她写道：“早报真的是细心耕耘着和读者的关系。这次被抽中的读者都是第一次与记者面对面接触，大家的话题一下子多起来。从家里的阅读习惯，聊到吃了什么美食而抽中奖，最后又不可避免地回到美食主题。美食真是个亘古不变的主题。一群素不相识的读者，因为早报的因缘，聊得非常熟络，好像认识多年的老友，或家人聚会。”