美国调查：使用mRNA技术冠病疫苗 年轻男性打第二剂心脏炎症发病率高

美国疾病控制与预防中心表示，226名接种者在接受辉瑞／BioNTech或莫德纳的mRNA疫苗后，出现心肌炎和心包炎，半数以上的人年龄在12岁至24岁之间。

（华盛顿综合电）美国两个疫苗安全监测系统的初步调查结果表明，年轻男性接种第二剂使用信使核糖核酸（mRNA）技术的冠状病毒疫苗之后，出现的心脏炎症病例数量高于预期。

美国疾病控制与预防中心（CDC）10日发布美国疫苗不良事件报告系统的数据说，226名接种者在接受辉瑞／BioNTech或莫德纳的mRNA疫苗后，出现心肌炎（myocarditis）和心包炎（pericarditis），半数以上的人年龄在12岁至24岁之间。这个年龄组的人所接种的剂量还不到总疫苗接种剂量的9％。

大部分病患已经康复

这些病患大部分已经康复，但有41人持续出现症状，15人仍在留医，有3人在加护病房。

CDC免疫安全办公室副主任岛袋在递交美国食品与药物管理局（FDA）一个咨询委员会的文件中说：“我们显然出现了不平衡的问题。”

他说，另一个安全监测系统，即疫苗安全数据链（VSD）的数据显示，在16岁至39岁的接种者当中，接种第二剂mRNA疫苗后，心脏炎症的发病率比接种第一剂后观察到的发病率要高。

这些数据同已经接种疫苗的近1亿3000万美国人比起来，只是一个非常小的数目，而且岛袋指出，这些只是初步数据，最终未必会确诊为心肌炎或心包炎。

岛袋也说，他们的发现与以色列和美国国防部的少数病例报告大体上“一致”。以色列卫生部本月报告，卫生官员发现，辉瑞疫苗可能与数十起年轻男性接种第二剂疫苗后所患心肌炎存在关联。

出席10日会议的FDA疫苗办公室高级官员多兰·芬克说：“我们留意到有一些不良反应，例如今天讨论的心肌炎或心包炎。可能太少出现，以致无法在许可发出前的临床试验数据库中检测到。”

目前还无法确定这些心脏炎症为接种疫苗所致。CDC定本月18日与其免疫实践咨询委员会顾问召开紧急会议，对接种mRNA疫苗后发生心脏炎症的风险深入评估。岛袋说，在紧急会议举行前，CDC将分析这些报告的更多数据，并分析感染冠状病毒引起的心脏炎症风险。

辉瑞和莫德纳没有立即作回应。

上个月，CDC敦促疫苗提供者在接种前询问接种者是否有心脏炎症的问题。