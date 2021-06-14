G7领导人承诺明年底前捐出10亿剂冠病疫苗 每年拨1300亿元助穷国应付全球暖化

（卡比斯贝综合电）七国集团（G7）领导人昨天发表联合公报，承诺明年底之前捐出10亿剂冠病疫苗，各成员国也会增加气候拨款，以实现逾期的承诺：每年共同拨出1000亿美元（约1300亿新元）协助穷国应付全球暖化问题。

他们也在人权问题上向中国施压，并敦促俄罗斯追查在其领土向其他国家包括美国等发动勒索软件攻击的组织。

美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本这七大工业国的领导人在英国西南部康沃尔郡卡比斯贝召开了为期三天的峰会。他们昨天在峰会闭幕后发表了联合公报，对包括冠病、经济、气候、人权等一系列问题发表了一致立场。

英国首相约翰逊在峰会闭幕后召开的记者会上说，七国集团承诺直接或通过全球冠病疫苗获取机制（COVAX），为穷国提供10亿剂冠病疫苗，当中英国将捐出1亿剂疫苗。约翰逊说：“这朝为全球接种疫苗迈出了另一大步。”

七国集团也呼吁在中国展开冠病溯源调查。联合公报说：“我们还呼吁世卫组织展开及时、透明、专家主导和基于科学的第二阶段冠病起源研究，包括根据专家报告的建议，在中国展开调查。”

对于冠病疫情导致全球陷入经济危机，七国集团领导人承诺，只要有必要就会继续实施庞大的经济支持计划，并避免过去过早缩减刺激措施的错误。

联合公报说：“我们将在必要的时间内继续支持我们的经济，将我们的支持重点从应对危机转移到促进未来增长。”这些计划将创造就业机会、投资于基础设施、推动创新和给予人民支持。

在气候方面，七国集团领导人同意增加拨款，以履行一项已经过期的承诺，即富国每年共同拨出1000亿美元协助穷国减少碳排放和应付全球暖化问题。

2009年，发达国家在联合国达成一致，到2020年每年共同向较贫穷国家提供1000亿美元的应对气候变化经费。该目标没有实现，部分原因与暴发冠病疫情有关。

如今，七国集团领导人重申，他们“到2025年每年将从公共和私人来源筹集1000亿美元”。

联合公报还说，2021年应该是“地球的转折点”，同时应该加快努力减少温室气体排放，确保全球升温幅度不超过1.5摄氏度的门槛仍可及。

七国集团呼吁中国尊重新疆地区人权

但公报关于发达国家要如何设法减少排放的细节不多，而且缺乏逐步淘汰煤炭和向电动汽车过渡的具体措施。

针对中国，七国集团呼吁中国尊重新疆地区的人权，并允许香港高度自治。联合公报也强调“台海和平稳定的重要性，鼓励和平解决两岸问题”。“我们仍然关切东海和南中国海局势，强烈反对任何单方面改变现状、加剧紧张局势的企图。”

针对俄罗斯，七国集团要求俄罗斯对那些发动网络攻击和使用勒索软件的人采取行动，并呼吁对在俄罗斯领土上使用化学武器的情况进行调查。

七国集团也表明支持今年内举行东京奥运会。