学者：拜登上台五个月 美国疫情经济政治显著改善

总统历史学家贝施洛斯说，跟一年前相比，美国人在经济、公共卫生和国民心态等方面犹如生活在一个新的国度，但拜登在庆祝抗疫取得进展时仍须步步为营，不该过早宣布“完成任务”。

（华盛顿综合电）美国昨天庆祝独立245周年。路透社评论称，美国总统拜登上台五个月，美国如同脱胎换骨但余患还在：大多数美国人已接种冠病疫苗但病例还在增加、经济加速前进但通货膨胀暗流汹涌、两党合作有了改善但政治怨恨积重难返。

总统历史学家贝施洛斯说，跟一年前相比，美国人在经济、公共卫生和国民心态等方面犹如生活在一个新的国度，但拜登在庆祝抗疫取得进展时仍须步步为营，不该过早宣布“完成任务”。

贝施洛斯说：“如果拜登过于仓促地宣布大流行已经结束……那么如果疫情明年以某种方式卷土重来，他就很难要求美国人做出进一步的牺牲，而且也会使民主党明年在政治上变得脆弱。”

不过，麻烦可能就在眼前。美国政府上周四说，过去一周的单日确诊病例有所增加，这主要是因为疫苗接种率较低的中西部和东南部地区的病例增加，以及最早在印度发现的高传染性德尔塔（Delta，也称B16172）变种病毒正在蔓延。

美国首席传染病专家福奇说：“我们全国上下都在庆祝，但同时我们也认识到，那些没有接种疫苗的人使我们的处境严峻。我的信息是：接种疫苗。”

经济方面，美国劳工部上周五说，美国企业在6月份雇用了10个月以来最多的工人，这是经济进步的一个迹象。

学者：美国现在更平静温和

但经济远未恢复正常，比起冠病大流行暴发前的2020年2月，目前的工作岗位少了700万个。与此同时，一些企业在招聘员工方面遇到了困难，因为无法获得托儿服务或担心生病的工人选择呆在家中。

田纳西州范德堡大学历史学家施瓦茨指出，自前总统特朗普的动荡任期以来，美国面临的挑战发生了变化。“我们现在面临的问题真的不同了。我认为拜登的美国是一个更平静、更温和的地方。”

黑人弗洛伊德之死在2020年引发大规模骚乱之后，抗议种族差异的示威活动已有所减少，而被控谋杀弗洛伊德的白人警察也被判处超过22年监禁。

上个月，拜登出席了1921年在俄克拉荷马州塔尔萨发生的美国黑人大屠杀事件的纪念仪式，并签署了一项法案，将6月19日的黑奴解放日定为联邦假日。

与此同时，美国司法部说，来自本土极端主义，尤其是白人至上主义者的威胁正在上升。

共和党领导的反对“批判性种族理论”的斗争将美国历史教学变成了一个新的政治战场。

尽管拜登承诺努力让国会中的共和党人和民主党人进行合作，但即使是获得民众广泛支持的关于基础设施、警察改革和枪支安全的立法，都没能送到他的办公桌上给他签字。