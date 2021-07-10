韩国疫情严峻 新增病例达新高 首尔下周起实行最严格第四级防疫措

韩国总理金富谦昨日主持中央灾难安全对策本部会议时宣布，由于首尔单日确诊人数连续3天破500起，每5起就有4起出现于首都圈，因此决定从12日起将首尔以及京畿道等首都圈防疫上调至最高级别——第四级，为期两周。

韩国疫情形势严峻，新增病例再达新高。韩国政府宣布，下周一（12日）起在首尔以及京畿道等首都圈地区实行最严格的第四级防疫措施，初期持续两周。

韩国中央防疫对策本部昨日称，到昨天零时的24小时内，韩国新增1316起确诊病例，单日新增确诊数达疫情暴发以来最高。这较前一天（1275起病例）多出41起病例，而且还连续三天单日新增超过1200起，为疫情大流行以来之最高纪录。目前韩国共累计16万5344起确诊，2036人死亡。

韩国总理金富谦昨日主持中央灾难安全对策本部会议时宣布，由于首尔单日确诊人数连续三天破500起，每五起就有四起出现于首都圈，因此决定从12日起将首都圈防疫响应上调至最高级别——第四级，为期两周。

金富谦呼吁民众减少不必要的外出和聚会，彻底遵守防疫守则，即使没有症状，也请积极接受病毒检测，保护自己和家人的健康。“我们可以克服这次危机，必须会打赢疫情战。”

第四波疫情正全面蔓延

然而，令人担心的是，截至昨日晚上9时，韩国已知新增病例1227起，比前一天多出48起。

韩国防疫当局昨日表示，由于德尔塔变异病毒的传播能力显著增强，这种变异病毒正在成为全球主要流行毒株。受此影响，韩国疫情形势恐将进一步恶化。第四波疫情正在韩国全面蔓延，确诊病例数和传播风险很可能高于此前的三波。

餐馆酒吧业者：如同被判处死刑

韩国现行防疫响应级别共分4级，从低到高分别对应疫情“持续受控”、“在局部地区流行”、“在城市群区域流行”和“全国大流行”。

与第四级防疫响应级别对应的管控措施最为严格，限制措施包括：晚上6时后禁止3人以上聚集、禁止一切集会、婚礼葬礼仅限亲属参加，娱乐场所继续被暂停营业。

在首尔经营餐馆、酒吧等的个体户纷纷表示，1年3个多月来，大家积极配合政府的防疫对策，到底要大家牺牲到什么时候？这似乎被判处死刑一样，不知道真的该怎么生活。

在首尔江南经营啤酒屋的李老板（46岁）说，“我们晚上9时以后才会有生意，若禁止三人以上的聚会，事实上叫我们停止营业的意思。真的得要考虑再辞退一名员工，我一个人顾店。”

舆论认为，此前韩国社会从未经历过如此高强度的防疫相应措施，这将给首尔和首都圈个体户的生意和居民生活造成巨大影响。

（记者是《联合早报》首尔通讯员）