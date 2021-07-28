一人确诊就有2.3起病例被少计 研究：近两成美国人已染疫

华盛顿大学开发的新模型估计，截至今年3月7日，全美有6500万人感染冠病，相当于总人口的19.7％，若不继续积极展开大规模疫苗接种，美国将无法实现社区层面的保护。

（华盛顿综合电）华盛顿大学最近开发的一个新模型显示，美国有多达60％的冠病确诊病例未获通报，近五分之一的美国人已经感染冠病。

这个新模型估计，截至今年3月7日，全美有6500万人感染冠病，相当于总人口的19.7％。这情况显示，若不继续积极展开大规模疫苗接种，美国将无法实现社区层面的保护。

美国国家科学院的院刊周一发表这项研究结果。报告的主要作者、华盛顿大学统计学博士生艾恩斯说：“我们现在看到的德尔塔变种病毒传染性很强，正在尚未接种疫苗的人群中传播……如果我们不保持警惕，不尽可能地接种更多疫苗，就很可能会有更多人死亡。”

上述模型由艾恩斯和华盛顿大学的统计及社会学教授拉夫特瑞共同开发，他们获取的冠病数据来自美国疫情追踪网站COVID Tracking Project，该网站从疫情刚暴发就收集全美各州县的每日确诊、死亡，以及检测数据，直至3月7日。艾恩斯和拉夫特瑞也综合一些州，如印第安那州和俄亥俄州的地方抽样检测结果。他们估计，美国每发现一起确诊病例，就有2.3起病例被少计。

对于美国实际感染人数有多少，本月较早前麻省理工学院发表的研究报告指出，全美实际感染人数可能比之前公布的多出12倍。另外，明尼苏达大学1月在美国医学期刊JAMA Network Open发表的研究估计，全国有35％的死亡病例没有呈报。

美国疾病控制及预防中心（CDC）预测实际确诊病例数要高得多。CDC估计，去年2月至今年3月期间，全美有1.146亿人感染，其中9710万人有症状。

由于德尔塔病毒迅速传播，美国周一宣布将维持现有的国际旅游限制。白宫新闻秘书普萨基当天对记者说：“现阶段我们将维持现有的旅游限制，更快传播的德尔塔变种病毒已经在这里和世界各地传开来。”

普萨基说，白宫估计接下来几周国内确诊病例将持续增加。

CDC和国务院周一建议美国人避免到西班牙、葡萄牙、塞浦路斯，以及吉尔吉斯斯坦这些疫情仍严峻的国家旅游。

加州纽约为提高接种率 强制政府雇员打疫苗

另外，为提高冠病疫苗接种率，加州和纽约市周一宣布，所有政府雇员必须接种疫苗，否则就得每周接受冠病检测。

纽约市市长白思豪说，纽约市的30多万名雇员最迟必须在9月13日完成接种疫苗，或每周定期接受检测。

加州有约24万6000名政府雇员。州长纽瑟姆当天在记者会上说，所有雇员将得从8月2日起接种疫苗。他说：“我们现在面对的问题是，个人选择不要接种疫苗，已在影响其他人。”

由于那些疫苗接种率偏低的州属新病例持续激增，之前不支持接种疫苗的一些共和党领袖已改变立场，现在开始鼓励民众接种疫苗。