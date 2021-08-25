赤贫率推高两个百分点 亚行：亚洲8000万人口或因疫情陷入极端贫困

（马尼拉路透电）亚洲开发银行指出，冠病疫情可能使亚洲发展中国家多达8000万人口陷入极端贫困，不利于各国达到2030年消除贫困和饥饿的全球目标。

亚洲开发银行（ADB）24日发布的模拟预测显示，如果没有冠病疫情，亚洲发展中国家的赤贫率将从2017年的5.2％下降到2020年的2.6％，但这场危机可能将去年的赤贫率预估值推高约两个百分点。赤贫率是每天生活费不足1.9美元（2.58新元）者在总人口的占比。

亚行在这份区域重点报告中说，考虑到冠病危机打乱了社会流动性和导致经济活动停滞，亚洲区的卫生与教育不平等现象以及生计中断等问题将加深，赤贫率恐会更高。

总部设在马尼拉的亚行说：“随着疫情应对措施对社会经济的影响继续发酵，在生活线上挣扎的人们有可能陷入贫困。”

亚行发布的亚太成员报告涵盖46个发展中经济体和三个发达经济体，其中只有约四分之一在去年实现了经济增长。

随着失业率上升，亚洲区的平均工时亦缩短了约8%，对非正规就业领域的贫困家庭和工人构成冲击。冠病疫情导致的经济损失大，使联合国2015年通过的全球发展目标变得更加难以实现。

联合国成员国2015年一致通过17项可持续发展目标，为结束饥饿和性别不平等，以及扩大教育和医疗机会等雄心勃勃的任务制定了蓝图，目标是最迟在2030年落实。

亚行首席经济学家泽田康幸发出声明说：“亚太地区取得的进步令人激赏，但冠病疫情揭示的社会和经济裂痕可能削弱该地区的可续和包容性发展。”