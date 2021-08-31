接下来，阿富汗难民何去何从？

8月31日是西方国家军队撤离阿富汗的最后期限，之后，在塔利班新政权统治下，阿富汗人将面临更大的未知数。那些“有幸”撤离祖国的阿富汗人接下来面临的究竟是天堂还是地狱，各国对这些难民的态度是欢迎还是排斥？那些留下来的民众命运又将如何？

联合国难民署8月27日发出警告，在塔利班的新政权下，阿富汗将出现大规模难民潮。（法新社)

伊巴是目前收容阿富汗难民最多的国家

联合国难民署（United Nations High Commissioner for Refugees，简称UNHCR）8月27日发出警告，在塔利班的新政权下，阿富汗将出现大规模难民潮。联合国难民署难民事务副高级专员克莱门茨27日在日内瓦表示，最严重的情况下，年底会有超过51万5000名阿富汗人逃离这个国家。据官方数据显示，截至2020年，阿富汗人口超过3892万。

2020年，与阿富汗接壤的伊朗和巴基斯坦，接收了最多阿富汗难民和庇护申请者。根据UNHCR数据，目前伊朗和巴基斯坦已接纳超过220万阿富汗难民。伊朗内政部8月15日表示，已在与阿富汗接壤的三个省份准备临时住所，在兼顾防疫安全的同时接收难民。

中国西安外国语大学国际关系学院伊朗问题专家苏欣表示，因地理相连、文化相近、政策宽松等原因，伊朗接收阿富汗难民人数较多。但在美国制裁和疫情的双重打击下，伊朗经济发展举步维艰。如果阿富汗难民继续大量涌入，将令伊朗面临更大压力。

据UNHCR统计，全球共有250余万阿富汗注册难民，这是亚洲最大的持久性难民人口，也是全球第三大难民人口。这些难民中，超过95%都流向了邻国巴基斯坦和伊朗。

2020年，巴基斯安和伊朗接收了最多的阿富汗难民。

欧盟各国：极力避免重蹈2015年移民危机的覆辙

2015年，来自叙利亚、伊拉克、阿富汗、利比亚等战乱地区的数以百万计民众涌向欧洲国家，引发难民危机。欧盟各国政府希望避免重蹈2015年难民潮的覆辙，那次难民潮在欧盟各国之间播下分裂的种子，且助长各国极右政党的声势。

据路透社8月30日报道，欧盟各国内政部长正拟定一份声明草案，计划采取行动防止阿富汗移民无节制涌入。草案提到：“基于过去的教训，欧盟及成员国决心采取联合行动，将准备协调和有序的应对措施，防止过去不受控制的大规模非法移民运动再次发生。”

奥地利这次就明确表态，排除收容任何阿富汗难民，该国内政部长还主张继续驱逐申请庇护未获批准的阿富汗人，并提倡在阿富汗邻国成立“驱逐中心”，接收被欧洲逐出的阿富汗人。

瑞士也已表示不会收容直接从阿富汗逃出的大群难民；法国则表示有必要保护自身免受大规模非正常移民潮的影响。

德国总理默克尔则表示，德国将从阿富汗疏散大约1万人，但联邦政府无意接收大批阿富汗难民。对于不在联邦政府撤离名单上的人，德国有意帮助他们在阿富汗邻国获得一个落脚之地。

作为中东和非洲难民进入欧盟国家的主要门户之一，希腊表示不想再经历这类危机。目前，希腊已经着手扩建与土耳其交界地带的围栏，并安装监控系统，边防部队处于戒备状态。

美国国防部发言人柯比在接受采访时表示，美国境内的三个军事基地准备接收2万2000名阿富汗公民及其家属。加拿大政府则承诺接收2万名阿富汗难民。英国政府也计划在未来几年接收安置2万名阿富汗难民，单是今年就准备接收5000人。

曾是阿富汗通讯部长的萨达特2018年辞去职务后，2020年12月移居德国，现在骑脚踏车当送餐员维持生计。（法新社）

联合国粮食计划署：阿富汗9月或粮食短缺

离开的阿富汗人其实只占据了一小部分，更多阿富汗人没有能力离开，目前仍留在国内，急需国际社会援助。能顺利离开阿富汗的大多数人都具备合法证件，或是一定的经济能力。例如，曾是阿富汗通讯部长的萨达特（Sayed Sadaat）2018年辞去职务后，2020年12月移居德国，现在骑脚踏车当送餐员维持生计。对于自己离同胞而去，萨达特说：“我没有什么好内疚的。”

UNHCR8月30日表示，随着喀布尔的撤离行动逐渐结束，阿富汗及其3900万人民的“更大的危机才刚刚开始”，该机构呼吁国际社会提供支持。

据报道，为了让撤离工作更为顺畅，喀布尔机场的商业航班一直处于暂停状态，这导致外界援助的关键物资无法及时运抵阿富汗，包括外科手术设备、营养品等急救物资。

联合国粮食计划署（World Food Programme，简称WFP）8月23日发出警告，若是乱局持续，阿富汗可能9月就会出现食物短缺的情况。该机构今年6月发布的一份报告显示，阿富汗有1400万人正遭受饥荒。

WFP驻阿富汗副国家主任帕特森表示，目前正在通过四条不同路线向阿富汗运送粮食，其中50%的物品已经送达。但到下个月，阿富汗仍可能面临粮食短缺，而这对于上千万阿富汗人来说将是致命的打击。

联合国儿童基金会（UNICEF）指出，基于不确定的安全环境、持续的流离失所、冠病疫情造成的破坏性社会经济影响，以及即将到来的冬季寒冷天气，阿富汗未来几个月内的人道主义援助需求将大大增加。

此外，在阿富汗的乱局下，该国民众将如何抵抗塔利班，受到世人关注。近日来，在喀布尔以及东部城市阿萨达巴德（Asadabad）和贾拉拉巴德（Jalalabad），纷纷出现反对塔利班接管的抗议活动，多名抗议者倒在塔利班的枪弹之下。

内战、贫困、极权，疫情、饥荒，阿富汗正一步步走向一场大规模的人道主义灾难。