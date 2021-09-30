中国舆论：北京应为中日关系做最坏打算

竞选期间对华态度强硬的岸田文雄成为日本候任首相，中国舆论称，北京应为中日关系做最坏打算。受访学者研判，当前中美战略竞争下，无论自民党总裁花落谁家，日本与美国一起全面制衡中国已是定局。

日本前外长岸田文雄昨天当选自民党总裁后，中国外交部发言人华春莹在例行记者会上表态称：“中方愿意同日本新一届执政团队一道，恪守中日四个政治文件确定的各项原则和精神，深化各领域的务实合作，推动中日关系沿着正确方向发展。”

中日关系在日本前首相安倍晋三执政后期开始恶化，并在菅义伟执政期间走向低谷。

美国总统拜登入主白宫后，美日在今年3月的外长防长“2+2会谈”以及4月的美日首脑会晤联合声明中，都罕见地对台海局势表达担忧，引发北京强烈反弹。

中国人民大学国际关系学院副院长黄大慧接受《联合早报》采访时研判，岸田文雄执政后，将延续菅义伟时期的对华政策，主要原因是日本国内对华舆论环境没有改变；外部环境中，中美战略竞争的大背景同样没有变。

此次自民党总裁选举中，候选人的对华政策受到空前关注。黄大慧指出，这样的情况过去十分少见，说明在对华问题上，日本国内的舆论环境和社会政治氛围变得越来越趋同，即整体上对中国更不友好。

岸田文雄在竞选期间承诺，会把抗衡中国作为首要任务。他也强调保护人权、民主和自由的重要性，抨击中国的新疆、香港政策，并对台湾局势提出担忧。

有中国舆论早前认为，岸田文雄的主要竞争对手、日本“知华派”政治人物河野洋平之子河野太郎若能当选，有望缓和中日关系缓和。

对此，南京大学国际关系学院执行院长朱锋受访时指出，中美战略竞争大背景下，日本的地缘战略选择完全紧紧依靠和支持美国，这是一个基本定局，无论哪位候选人当选都不会改变。

但朱锋认为，日本希望借助美国的对华强硬，在安全上制衡中国，并不意味会在经济上与中国全面脱钩，因为中国仍是日本最大的贸易伙伴。

台湾问题是主要冲突点

受访学者都研判，台湾问题会成为中日关系下来的一个主要冲突点。朱锋指出，日本已把台湾问题认定为“存亡危机事态”，完成了未来介入台海军事冲突的法律准备。

“存亡危机事态”是指与日本密切相关的其他国家或地区遭到武力攻击，导致日本的存在受到明显威胁的事态。这种情况是日本自卫队可行使集体自卫权的条件之一。

中国舆论对岸田文雄执政下的中日关系前景都不乐观，甚至认为北京应为中日关系做最坏打算。今日头条账号“第一军情”昨天发文指出，岸田文雄的上台可能意味着中日关系将走向更加紧张的境地。

中国官媒《环球时报》社论称，自民党总裁选举中，中国议题的集中程度前所未有，烘托了中日敌对不可避免、冲突和摊牌迫在眉睫的氛围。“它所展示的中日关系比两国实际关系要严峻得多……这些有可能对今后中日关系形成进一步的绑架。”

（记者是《联合早报》北京特派员）