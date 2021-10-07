俄送导演演员上太空拍戏 欲抢先美国缔造创举 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年10月7日 5:00 AM 俄罗斯女演员佩雷西尔德顺利进入国际空间站，准备在那里拍电影。（法新社） 字体大小: 小 中 大 俄罗斯周二把一名电影导演和一名女演员送上太空，希望能抢先美国，实现人类首次在太空拍摄电影的创举。俄罗斯媒体报道，38岁的电影导演希彭科（Klim Shipenko）和37岁女演员佩雷西尔德（Yulia Peresild），在格林尼治标准时间5日8时55分（新加坡时间下午4时55分），和资深宇航员什卡普勒洛夫（Anton Shkaplerov）一起乘坐联盟MS-19飞船，从俄罗斯位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场起飞，并在当晚12时12分（新加坡时间晚上8时12分）顺利与国际空间站对接。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 俄罗斯 太空 电影 美国 德美两分子学者 共享诺贝尔化学奖 早说