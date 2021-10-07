俄送导演演员上太空拍戏 欲抢先美国缔造创举

俄罗斯周二把一名电影导演和一名女演员送上太空，希望能抢先美国，实现人类首次在太空拍摄电影的创举。

俄罗斯媒体报道，38岁的电影导演希彭科（Klim Shipenko）和37岁女演员佩雷西尔德（Yulia Peresild），在格林尼治标准时间5日8时55分（新加坡时间下午4时55分），和资深宇航员什卡普勒洛夫（Anton Shkaplerov）一起乘坐联盟MS-19飞船，从俄罗斯位于哈萨克斯坦的拜科努尔航天发射场起飞，并在当晚12时12分（新加坡时间晚上8时12分）顺利与国际空间站对接。