菲俄两新闻工作者 共享诺贝尔和平奖

挪威诺贝尔委员会主席安徒生说，瑞萨和穆拉托夫同获和平奖，是为了表扬“他们在菲律宾和俄罗斯为了言论自由而勇敢抗争”。

（奥斯陆综合电）今年诺贝尔和平奖颁给菲律宾和俄罗斯的两名新闻工作者，以表扬他们勇于对抗强权，捍卫言论自由。得奖的是菲律宾记者瑞萨（Maria Ressa）和俄罗斯记者穆拉托夫（Dmitry Muratov）。

挪威诺贝尔委员会主席安徒生周五在奥斯陆的记者会上，宣布今年和平奖得主。她说，瑞萨和穆拉托夫同获和平奖，是为了表扬“他们在菲律宾和俄罗斯为了言论自由而勇敢抗争”。

安徒生说：“与此同时，他们代表在全球范围捍卫这个理念的所有新闻工作者，当今世上，民主和新闻自由正面对日益不利的局面。”他也说：“自由、独立和基于事实的新闻报道，面对滥权、谎言和战争宣传时起到保护作用。”

这是德国记者奥西茨基1935年获诺贝尔和平奖以来，和平奖再次颁给新闻工作者。奥西茨基当年揭露德国希特勒秘密重整军备而得奖。

菲律宾记者瑞萨（58岁）说，她没有想到自己会获奖。

瑞萨从事新闻工作近35年，她在自己联合创办的网络新闻网站《拉普勒》（Rappler）发表直播感言说：“我感到震惊。”

因为新闻网站长期跟进报道菲律宾总统杜特尔特的肃毒战及警方法外处决事件，使她获选为《时代》周刊2018年风云人物之一。也因为这些报道，导致瑞萨和新闻网站这些年面对多起刑事起诉和刑事调查。

瑞萨说，得奖说明了揭发真相，民主和言论自由才站得住脚。“一个没有事实的世界，就是一个没有真相与信任的世界。”她也说，新闻网站会延续过去所做的，提供真相报道。

之前，瑞萨今年4月获得联合国教科文组织的2021年世界新闻自由奖。

穆拉托夫（59岁）多年来保卫俄罗斯的言论，他是调查报社《新报》（Novaya Gazeta）的总编辑，该报专门调查俄罗斯政府的不法与贪腐事件，也深入报道乌克兰武装冲突。报社自2001年至今，已有六名记者遇害，但穆拉托夫没有放弃报纸的独立政策，始终尽全力捍卫记者的权利。

在穆拉托夫之前，获得诺贝尔和平奖的俄国人有苏联领导人戈尔巴乔夫，他在1990年得奖，把奖金用于协助穆拉托夫创办《新报》。