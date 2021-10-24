美副防长：气候变化影响美军作战能力 或让中国有机可乘

（华盛顿综合电）美国国防部副部长希克斯指出，气候变化已影响美军的作战能力，这可能让中国有机可乘。

希克斯接受彭博电台访问时说，“气候变化以及所引发的极端天气可能影响一切，包括我们可在空中飞行和训练的天数”，还有海平面上升或干旱季节使得美军无法使用部分军事设施等。

她指出，气候变化可能影响军队的燃料供应，甚至是军机“在空中盘旋”的能力。

早前，五角大楼曾发表新的气候风险分析报告，警告气候变化对美国国家安全的“影响日益加剧”，包括中国可能利用印度太平洋地区气候灾害的风险。

希克斯指出，在北极等地区，“我们开始在战略矿产、战略储备和资源等方面看到来自中国和俄罗斯的更多竞争”。

她认为，美方有必要保护这些领域的科研任务，管理好与中俄的潜在“冲突和误判”。

从飞机坦克燃油下手 希望减少碳足迹

希克斯透露，气候变化也增加了美军须在国外和国内执行灾难与人道救援任务的次数。她举例说，国民警卫队近年来就不时得出动协助对抗美国的林火。

她说，国防部正努力从飞机、坦克和军事设施所使用的燃油下手，希望减少碳足迹。她认为，使用微电网（micro-grid）和电动汽车充电站是解决方案之一。

希克斯透露：“我们正在制定2023年的预算，以了解减少碳足迹的成本是多少。”

她说：“我们将确保受过培训和配有装备的军队能够在极端条件下作战，拥有可抵抗气候影响的配备……我们将确保我们拥有具韧性的基础设施，确保我们的供应链具韧性与创新。”