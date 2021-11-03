俄每天新增4万多起病例 普京：军队或助建临时医院应急

（莫斯科综合电）俄罗斯冠病疫情复燃，每天新增4万多起确诊病例和1000多起死亡病例。总统普京说，政府可能出动军队协助建造临时医院收容冠病病患。

普京周一对国防部长绍伊古和其他高级官员发表讲话时说：“局势非常严峻。一天超过4万起。这从未发生过。我请你……如果需要的话，继续为民间医疗服务提供支持。也许利用你们的建造能力，因为须要继续建造预制的医疗设施。”

当局指出，医院床位大多已经填满，病例激增对医生造成“极大的身心压力”。

为防止病毒进一步传播，普京上个月宣布，俄罗斯全国自10月30日至11月7日为带薪休假日，个别疫情严重地区可延长带薪休假模式。

首都莫斯科西北部的诺夫哥罗德地区周一成为第一个宣布将把带薪休假日延长多一周的地区。地区首长尼基京说：“在那一周，我们将收紧对各工作场所的要求。一些机构将暂停运作。”

莫斯科也实施了一年多以来最严格的封锁措施，只允许药店和超市等基本服务业者继续营业。然而，一些酒吧和其他企业无视这些限制，旅行社也报告称，为避开国内限制措施而到国外海滩度假的俄罗斯人人数激增。

国产数款冠病疫苗 仅三分一人口完成接种

俄罗斯疫情反复，部分原因是许多人对接种疫苗犹豫不决。当局因此呼吁民众尽快接种疫苗。

俄罗斯有数款国产冠病疫苗，但其人口只有三分之一完成接种。

俄罗斯国家卫生机构负责人波波娃敦促民众“利用假期”接种疫苗。不过她也说，当局现在采取的特殊措施的效果，需要一段时间才能感受到。

自冠病疫情暴发以来，俄罗斯已有超过850万人染疫，当中近24万人不治身亡。