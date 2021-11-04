接种两剂 剂量为12岁以上者三分一 美国建议5岁至11岁儿童接种疫苗

美国疾病控制与预防中心任瓦伦斯基指出，在近期由德尔塔变种毒株导致的新一波疫情中，儿童患者住院人数激增。学校因疫情长时间关闭，也对儿童的社交和心理健康产生负面影响，而“接种疫苗将帮助我们改变这一切”。

（华盛顿综合电）美国疾病控制与预防中心主任瓦伦斯基周二（11月2日）正式建议为5岁至11岁儿童接种辉瑞-BioNTech冠病疫苗，当地2800万名低龄儿童最快周三就能开始打针。

美国总统拜登形容，这是美国抗疫战的转折点。美国家长则反应不一，一些人为孩子终于能获得疫苗保护松了一口气，但也有人担心孩子接种后会出现心肌炎和其他副作用。

瓦伦斯基周二发声明说：“我们知道数百万名家长都渴望让他们的孩子接种冠病疫苗，我们现在通过这个决定，建议约2800万名儿童进行接种。”

当天早前，美国疾病控制与预防中心（CDC）专家委员会开会表决，一致支持让5岁至11岁儿童接种辉瑞疫苗。此前，美国食品药品监督管理局（FDA）于上周五批准在紧急授权下向该年龄段儿童提供辉瑞疫苗，他们同样接种两剂，间隔三周，每剂剂量为12岁以上者的三分之一，也就是10微克。

瓦伦斯基指出，在近期由德尔塔变种毒株导致的新一波疫情中，儿童患者住院人数激增。学校因疫情长时间关闭，也对儿童的社交和心理健康产生负面影响，而“接种疫苗将帮助我们改变这一切”。

美国政府已为所有2800万名5岁至11岁儿童准备足够疫苗，预计一些儿童最快周三就能接种第一剂。

拜登周二说：“疫苗接种计划将在未来几天逐渐推进，并在11月8日当周全速开展。家长将能带孩子到数千家药房、儿科诊所、学校和其他地点接种疫苗。”他指出，为较年幼儿童接种疫苗将降低他们把病毒传染给他人的可能性，这是朝打败冠病迈出的一大步。

据CDC数据，美国累计有190万名5岁至11岁儿童感染冠病，其中超过8300人入院，94人死亡。据估计，每施打100万剂疫苗，可预防80至226名5岁至11岁儿童住院。

辉瑞疫苗临床试验显示对低龄儿童有效率达90.7%

临床试验显示，辉瑞疫苗对5岁至11岁接种者的有效率达90.7%。尽管少数青少年和年轻成年接种者出现心肌炎的病例引起关注，但CDC专家认为，低龄儿童出现这种情况的风险相对更低，接种的好处高于风险。

CDC顾问贝尔说：“如果我有孙子，我肯定会尽快让他接种疫苗。我们有极佳的有效性和安全性的证据，风险效益分析结果也是有利的。”

一些家长已迫不及待要带孩子去接种疫苗，但也有人犹豫不决。一对育有8岁女儿的夫妇说：“我们50多岁，还能再活20年。她才8岁，还能活70年，她会有什么长期副作用？”

目前，只有中国、古巴和阿联酋等少数国家允许5岁至11岁儿童接种冠病疫苗。