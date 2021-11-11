拜登习近平下周或举行视频峰会

（华盛顿综合电）美国总统拜登和中国国家主席习近平可能下周举行视频峰会。两位领导人在峰会召开前都表明希望两国可以进行合作。

美中关系全国委员会周二在纽约举行2021年度晚宴，拜登和习近平分别致贺信。两位领导人在信中指出，中美关系影响全球。

拜登说：“从抗击冠病大流行到应对气候危机所构成的生存威胁，美中关系影响全球。他说：“要应对挑战并抓住机遇，更广泛的国际社会就必须团结起来，以便每个人都尽一分力，建设一个安全、和平和复原力强的未来。”

习近平也说，中方愿同美方加强各领域交流合作，共同应对重大国际和地区问题、全球性挑战，同时妥善管控分歧，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。

中国驻美大使馆网站新闻稿引述习近平说：“当前，中美关系正处于重要历史关口，两国合则两利、斗则俱伤，合作是唯一正确选择。”

自拜登1月就任以来，两位领导人已通过两次电话，并同意在年底前举行视频峰会。

彭博社周二引述两位不愿具名的知情人士说，峰会可能下周举行，但确切日期仍在磋商中。其中一人补充说，此次峰会不会涉及美国驻成都总领事馆和中国驻休斯敦总领事馆是否重新开放的问题。

路透社说，白宫和中国驻华盛顿大使馆的发言人受询时，都拒绝确认峰会会否在下周举行。

白宫副新闻秘书卡琳·让-皮埃尔周一重申，两国原则上同意在年底之前举行视频会议。她称双方正在进行工作层面的讨论以确认细节，但拒绝提供详情。

另一方面，亚太经济合作组织（APEC）第28次领导人非正式会议周五晚将以视频方式召开，拜登和习近平都将出席会议。

中国外交部发言人华春莹周三说，习近平应东道主新西兰总理阿德恩的邀请，将在北京以视频方式参加会议并发表重要讲话。华春莹说，习近平今天也会以预录视频方式出席亚太经合组织工商领导人峰会，并发表主旨演讲。