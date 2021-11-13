领导人联合宣言： APEC将携手应对疫情复苏经济

亚太经济合作组织领导人会后也发表联合宣言，强调未来将继续强化亚太区域的经贸合作。李显龙总理在发言时强调，国际合作是亚太地区复苏并建立更强大经济的关键。

（惠灵顿综合电）亚太经济合作组织首脑会议在新西兰时间周五（11月12日）午夜通过视讯方式召开，各成员经济体誓言通过缓解供应链吃紧、解决劳工问题以及携手应对冠病疫情，促使亚太的经济复苏。

亚太经济合作组织（APEC）领导人会后也发表联合宣言，强调未来将继续强化亚太区域的经贸合作，并采纳“新西兰行动计划”，作为实现“布城愿景2040”（Putrajaya Vision 2040）的总蓝图。

1994年印度尼西亚APEC峰会时敲定的茂物目标（Bogor Goals），在去年底到期，由“布城愿景2040”取代，这个愿景的目标是在2040年建立一个开放、和平、繁荣及充满活力的亚太群体。

李显龙总理在发言时强调，国际合作是亚太地区复苏并建立更强大经济的关键。他谈到加深区域经济整合的重要性时说，APEC成员通过《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP）和《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等合作，为实现亚太自由贸易区愿景取得令人鼓舞的进展。各经济体也应在这些协定的基础上，继续推展建立亚太自由贸易区。

李总理也说，APEC是各经济体就安全重开边境分享点子和最佳作业方式的有用平台。他鼓励各经济体加速电子健康证书相互认证的工作，并继续通过APEC商业咨询理事会（ABAC）与商界保持联系。

李总理周四晚出席了ABAC领导人对话。他昨天在面簿贴文说，ABAC是各经济体领导人了解商业领袖所关注课题和重点工作事项的平台。

拜登承诺加强美国与APEC其他成员经济体关系

李总理指出，冠病疫情凸显并加剧了不平等。与会的领导人重申，处理这方面课题时应采取更包容的做法，确保没有人落单。“区域合作和以人为本的理念，将对我们有效解决共同挑战、继续共同繁荣至关重要。”

美国总统拜登在峰会上承诺加强美国与APEC其他成员经济体的关系，“以便推进公平和开放的贸易与投资，提升美国的竞争力，确保印度太平洋的自由与开放。”

白宫发声明说，拜登指出，气候危机是创造良好就业的好机会，各国须携手迈向可持续的未来。白宫说：“总统讨论如何释放亚太的经济力量，深化美国在印太地区的经济接触。”

中国国家主席习近平发言时，敦促亚太各国推动抗疫合作和经济复苏、构建开放型亚太经济、促进创新增长和数码经济发展，以及实现包容可持续发展。

峰会今年的主题是“共同参与、共同行动、共同增长”。峰会东道国、新西兰总理阿德恩周五强调APEC成员携手合作，共同应对当前挑战的重要性。

阿德恩说：“在当前冠病疫情的打击下，APEC成员的经济都受影响，大家的问题都是一样的……我们该如何让最多人在最短时间内完成接种？如何确保商业持续经营，人民都有工作？如何安全恢复跨境旅游？如何加快经济复苏？”

明年APEC的东道国是泰国。泰国首相巴育在APEC总裁峰会发言说，泰国承诺在明年确保APEC提供各种机会、在各层面紧密联系及取得平衡。