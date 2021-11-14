欧洲再次成为疫情震中 多国宣布措施遏制冠病

（伦敦／海牙／巴黎综合电）欧洲再次成为冠病疫情震中，多国已宣布或计划采取措施遏制疫情。

欧洲疫情恶化，尤其是在德国、中欧和西欧，而受影响最大的是未接种疫苗者。欧洲疾病控制中心周五将10个欧洲国家的疫情列为“须高度关注”，它们是比利时、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、荷兰、波兰，以及斯洛文尼亚。

世界卫生组织的数据显示，截至本月7日的一周里，欧洲（包括俄罗斯）是唯一确诊和死亡病例上升的区域，分别上升了7%和10%，其他地区的病例已呈下降或稳定趋势。

世卫组织总干事谭德塞周五指出，欧洲前一周新增病例近200万起，是该区域暴发疫情以来，新增病例最多的一周。

荷兰率先实施局部封锁

荷兰、德国、奥地利、捷克等国已宣布或计划采取措施遏制疫情。荷兰从周六起进入局部封锁三周，这是迈入夏天以来，首个实施局部封锁的西欧国家。荷兰首相吕特周五晚宣布封锁时强调，须要“重拳出击”应对危机，因为“病毒无所不在，已遍布全国，渗入每个领域和各个年龄层”。荷兰周四和周五新增病例都超过1万6000起，达单日最高。

下来三周，荷兰酒廊、餐馆、咖啡座、超市须在晚上8时停止营业，售卖非必需品的商店则须傍晚6时关门；家中访客限四人；公共活动一律暂停。

德国周六起恢复免费冠病检测，同时着手起草法律，要将公共场所强制戴口罩、保持社交距离的规定延长至明年3月。德国联邦政府及16个州政府的领导人周四将开会讨论采取联合措施，抗击当前来势凶猛的第四波疫情。

奥地利政府料今天宣布对未接种疫苗者实施禁足令，这意味着他们须留在家中，只有购买必需品、运动或求医才可外出。首都维也纳市政府表示，将开始为小至五岁的儿童接种疫苗，这将开创欧盟先例。

疫苗接种率偏低的中欧和东欧国家如捷克、斯洛伐克、俄罗斯也纷纷收紧措施。在上月中进入四周封锁期的拉脱维亚，国会投票表决禁止拒绝接种疫苗的议员参与辩论，并暂停他们在国会的投票权。