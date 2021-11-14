经白罗斯进入欧盟国家 中东难民潮持续扩大

（莫斯科／华沙综合电）欧盟外部边界管理署警告，从中东经由白罗斯准备进入欧盟国家的难民潮将持续扩大，欧盟必须做好应对准备。

欧盟谴责白罗斯制造了这场旨在“袭击”欧盟的危机，指它在中东发出签证，在移民抵境后，推动他们非法越境到欧盟国家。

据波兰边境卫队的数据，10月份有超过1万7000人试图非法越境，比9月份多出逾一倍，目前有成千上万的人在靠近波兰边界的白罗斯边境扎营，每天还有三四千人涌到那里。

这些移民主要来自伊拉克、叙利亚、土耳其和伊朗等中东国家。欧盟外部边界如波兰等地目前气温近冰点，波兰媒体透露，几个月来已有10人在边区死亡。

欧盟指责白罗斯总统卢卡申科利用移民冲击拉脱维亚、立陶宛和波兰等欧盟国家，以报复白罗斯受制裁。在周四（11月11日）的联合国安理会紧急会议上，美国和欧洲代表指责白罗斯政府为了政治目的不惜罔顾人命。白罗斯和盟友俄罗斯则指责欧盟不让移民进入是不顾国际道义。

美国总统拜登周五对白罗斯—波兰边境的移民危机表示“十分担忧”。他说，美国已经就此问题同俄罗斯和白罗斯进行了沟通，促请两国采取行动结束危机。

欧盟成员土耳其已表明，将禁止伊拉克、叙利亚和也门人以土耳其为中转站飞往白罗斯。

更令人担心的是这场移民危机可能触发军事冲突。波兰已在有关边区部署了1万5000名士兵。白罗斯和俄罗斯周五则宣布在靠近波兰边界的白罗斯地区举行联合军事演习。