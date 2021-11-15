公约文本最后将逐步“淘汰”改为“减少” 气候变化大会首次表明减少用煤炭

观察家说，《格拉斯哥气候公约》远未达到能避开危险的变暖和帮助各国适应或弥补气候灾害造成的损失所需的条件。不过，也有观察家对于此类联合国文件首次明确提及煤炭这一全球变暖的主要驱动因素，视为一种胜利。

（格拉斯哥综合电）第26届联合国气候变化大会（COP26）加时谈判一天后，近200个与会国终于在周六（11月13日）达成了一份协议，有史以来明确表述减少使用煤炭的计划。

《格拉斯哥气候公约》保住了将全球气温升幅遏制在1.5摄氏度的希望，但未能缓解脆弱国家对于富裕国家是否愿意为它们提供适应气候变化资金的担忧。

此次大会原定周五闭幕，但因欧美、中印和发展中国家在减少使用煤炭部分的措辞和资金承诺等细节上争论激烈，会议延长了一天。

据了解，印度在中国和其他依赖煤炭的发展中国家支持下，坚决反对一项呼吁“逐步淘汰”燃煤发电的条款。中国、印度、美国和欧盟的特使在紧急磋商后，最终同意将该条款改为要求各国“逐步减少”使用煤炭。

印度环境和气候部长亚达夫说，这一修订反映了“新兴经济体的国情”。他指出，协议“单独挑出”煤炭，却对石油和天然气保持沉默。

欧洲富裕国家、小岛国以及其他发展中国家对这一用词的改变感到沮丧。墨西哥特使利萨马说：“我们认为，我们在一个不透明和非包容性的进程中遭到边缘化。我们仍有疑虑，但被告知无法重新磋商文本……可是其他人却可以要求减轻承诺。”

尽管如此，墨西哥和其他国家还是表明，它们将接受修订后的协议。

傅海燕对我国促进全球碳市场机制对话感雀跃

对于处境脆弱国家的不满，本届大会主席夏尔马语带哽咽地说，他对事态的发展“深感抱歉”。但他也告诉与会代表们，这对保护整个协议至关重要。夏尔马随即敲击主席木槌表明协议获得通过。

此外，新加坡永续发展与环境部长傅海燕对新加坡促进近200个缔约国就建立全球碳市场的对话，完成了自2015年来难产的《巴黎协定》第六条实施细则感到雀跃。

傅海燕说，经过一系列激烈讨论，缔约国已对碳市场机制达成共识，并找到一个非常巧妙的方法解决各方关切的问题。她为此感到“巨大的喜悦和成就感”。

此次气候大会是要确保2015年《巴黎协定》中将气温升幅限制在1.5摄氏度的目标，保持在可实现的范围内，同时为脆弱国家寻找适应和对抗气候变化的资金。

观察家说，协议远未达到能避开危险的变暖和帮助各国适应或弥补气候灾害造成的损失所需的条件。不过，也有观察家对于此类联合国文件首次明确提及煤炭这一全球变暖的主要驱动因素，视为一种胜利。

煤炭约占每年二氧化碳排放量的40%，使它成为实现1.5摄氏度目标的核心。要实现这个目标，到2030年全球排放量需要减少45%，到本世纪中叶减少到接近零。

各国提早在明年提交新减排计划

《格拉斯哥气候公约》还呼吁所有国家加速减排，明年提交新的国家减排计划，这比在巴黎商定的日期提前了三年。

协议也要求富裕国家最迟在2025年，把它们为贫穷国家提供的气候融资，从2019年的水平“增加至少一倍”。

不过，在以美国和欧盟为首的富裕国家反对下，协议没有提及设立特定融资机制来补偿与气候相关的损失，而只承诺未来就该课题进行“对话”。