北约将捍卫乌克兰主权 也将加强对白罗斯制裁

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来自 / 联合早报

发布 / 2021年11月17日 5:00 AM

　聚集在白罗斯边境格罗德诺地区一个口岸的移民试图进入波兰，11月15日拍摄的这张照片显示，在另一边的波兰警察严阵以待。（路透社）
　聚集在白罗斯边境格罗德诺地区一个口岸的移民试图进入波兰，11月15日拍摄的这张照片显示，在另一边的波兰警察严阵以待。（路透社）

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法国向俄罗斯表明，北大西洋公约组织决心捍卫乌克兰的主权，也将加强对白罗斯的制裁。

美国有官员警告，俄可能正在考虑入侵乌克兰。克里姆林宫否认俄方有此意图。据知情人士说，美国和盟友正在商议就俄方行动采取什么应对措施，其中包括加强对基辅政府的安全援助以及对莫斯科施加新制裁。

北约秘书长斯托尔滕贝格15日说，北约不想推测俄对乌的意图，他补充道：“我们觉察有部队异常集中，我们知道俄罗斯之前一直乐于利用这样的军事力量，对乌克兰采取行动。”

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