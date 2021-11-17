北约将捍卫乌克兰主权 也将加强对白罗斯制裁 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年11月17日 5:00 AM 聚集在白罗斯边境格罗德诺地区一个口岸的移民试图进入波兰，11月15日拍摄的这张照片显示，在另一边的波兰警察严阵以待。（路透社） 字体大小: 小 中 大 法国向俄罗斯表明，北大西洋公约组织决心捍卫乌克兰的主权，也将加强对白罗斯的制裁。美国有官员警告，俄可能正在考虑入侵乌克兰。克里姆林宫否认俄方有此意图。据知情人士说，美国和盟友正在商议就俄方行动采取什么应对措施，其中包括加强对基辅政府的安全援助以及对莫斯科施加新制裁。北约秘书长斯托尔滕贝格15日说，北约不想推测俄对乌的意图，他补充道：“我们觉察有部队异常集中，我们知道俄罗斯之前一直乐于利用这样的军事力量，对乌克兰采取行动。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 北大西洋公约组织 欧洲联盟 俄罗斯 乌克兰 波兰 白罗斯 日本人旅游新形态 到人烟稀少乡间悠闲度假 早说