将出动10万军力从多点推进 美国情报：俄军或明年初入侵乌克兰

据知情者透露，美国的评估指出，普京可能考虑在明年年初入侵乌克兰。情报显示，俄军可能从克里米亚、俄罗斯边境以及白罗斯进入乌克兰，估计将出动100个营级战术群，也就是约10万士兵，并为潜在的长期占领做好准备。

（华盛顿综合电）知情者透露，美国过去一周与欧洲盟友分享了情报，以证明俄罗斯正在集结军队和火炮，一旦俄罗斯总统普京做出入侵乌克兰的决定，俄军可立即从多个地点快速大规模向乌克兰推进。

据报这些情报已经传达给了一些北约成员国，以支持美国关于普京可能有入侵意图的担忧。美国的评估表明，普京可能考虑在明年年初入侵乌克兰。

情报显示，俄军可能从克里米亚、俄罗斯边境以及白罗斯进入乌克兰，估计将出动100个营级战术群，也就是约10万士兵，并为潜在的长期占领做好准备。

两位知情人士说，大约一半的战术群已经就位，入侵行动将得到空中支援。

这两人称，莫斯科还召集了数万名预备役人员，规模为苏联解体以来所未见。他们解释说，预备役军人在冲突中的作用，是在战术群占领领土之后，负责确保占领区的安全。

普京否认有任何入侵意图

普京上周否认有任何入侵的意图，还对西方拉响警报表示欢迎，认为这显示他的行动引起了美国及其盟国的关注；他指责这些国家未能充分重视俄罗斯在乌克兰问题上的“红线”。

美国和其他国家并未说战争肯定会爆发，甚至也不确定普京是否认真考虑发动战争。知情人士说，他可能还没有决定要怎么做。

彭博社说，对普京而言，2014年吞并克里米亚之后，乌克兰是未竟的事业。普京认为乌克兰是俄罗斯的一部分，对于乌克兰投入西方阵营，特别是与北约进行军事接触，怒不可遏。普京在上周的演讲中就抨击美国和其他国家扩大乌克兰的军事设施，并加强在黑海的海军行动，以及战机沿着俄罗斯边境飞行。

普京的新闻秘书佩斯科夫在俄电视台星期天播出的采访中说，乌克兰在北约黑海演习的掩护下，尝试寻求武力解决自己的问题，这将产生最严重的后果，给整个欧洲带来另一场灾难。

他指出，北约在黑海的船舰、美国和英国派往该地区的士兵数量在增加，北约国家为乌克兰提供现代武器，从而使其有胆量采取疯狂举动，使用武力解决问题。

佩斯科夫说，如要缓解莫斯科和西方的关系紧张局势，北约须停止在俄罗斯边境附近的挑衅活动，停止将军事基础设施向俄边境推进，美国及其盟友应停止在俄边境集中部署军事力量。