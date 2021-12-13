奥密克戎给欧美冠病疫情管控增添难度

（陶斯／伦敦综合电）冬季来临，加上奥密克戎变种毒株的出现，给美国和欧洲国家的冠病疫情管控增添难度。

在美国，每日平均新增确诊病例已达12万起，是9月来的新高。一些地区如今重现此前疫情严峻时的景象：民众被强制戴口罩，大型接种中心重开，医院人满为患，死亡人数再度上升。

英国专家警告，若政府不采取额外措施，今年冬季英格兰可能有7万多人因奥密克戎引发的新一波感染潮死亡。

英国上周五（12月10日）新增超过5万8000起冠病确诊病例，是自1月以来最多的。英国已有超过80%的成年人完成两剂冠病疫苗接种，近40%注射了第三剂，但当地病例仍在德尔塔肆虐下持续激增。随着奥密克戎变种毒株开始传播，专家担心可能引发新一波疫情。

伦敦卫生与热带医学院对英国现行防疫措施进行评估后预测，在最乐观的情况下，今年12月至明年4月，英格兰地区估计有17万5000名冠病患者入院、2万4700人死亡；在最糟糕的情况下，死亡病例可能达7万4800起。

按照现有措施，英格兰居民须在公共交通工具上和零售商店内戴口罩，进入一些场所时须提供接种证明。这份报告则建议针对室内接待业和聚会人数实施限制，并关闭一些娱乐场所；这些措施预计可减少5万3000起住院病例和7600起死亡病例。

伦敦卫生与热带医学院传染病数学建模研究中心专家巴纳德指出：“戴口罩、保持社交距离和接种加强剂是至关重要的，但这些可能还不足够。”

另据欧洲疾病预防控制中心（ECDC）数据，欧洲已发现超过700起奥密克戎病例，但至今没有接到有患者死亡或病重的报告。

在美国，德尔塔也仍是主流的冠病毒株，但奥密克戎毒株已蔓延到超过25个州属。

美国疾病控制与预防中心（CDC）数据显示，美国已有超过60%人口完成接种。但最近几周，感染和死亡病例双双上升，尤其是在北部州属，天气转冷促使人们更多留在室内，这助长了病毒传播。

鉴于病例激增，纽约州州长霍楚尔日前宣布恢复实施口罩令，强制州民在未进行接种认证检查的室内场所佩戴口罩。

专家指出，冠病疫苗被政治化，以及许多美国人对是否进行接种仍犹豫不决，使疫情持续肆虐。在新墨西哥州，医院加护病房被未接种者占满，入住率接近纪录水平。

为鼓励民众接种加强剂，新泽西州上周重开原已关闭的一个大型接种中心。CDC估计，美国约四分之一的人接种了加强剂。