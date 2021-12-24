可在家服用冠病治疗药物 辉瑞口服药Paxlovid获美紧急使用授权

美国食品与药物管理局批准将Paxlovid用于治疗出现轻症至中症的12岁以上孩童和成年患者，当中包括可能发展为重症的高风险患者。该局认为这款药物可能对治疗轻症至中症患者有效，且已知和潜在益处超过已知和潜在风险。

（华盛顿综合电）美国周三批准辉瑞口服药Paxlovid的紧急使用授权，这是美国采用的首款可在家服用的冠病治疗药物，也是对抗快速传播的奥密克戎变种毒株的新工具。

美国食品与药物管理局（FDA）批准Paxlovid用于治疗出现轻症至中症的12岁以上孩童和成年患者，当中包括可能发展为重症的高风险患者。

经过各项科学评估，该局认为这款药物可能对治疗轻症至中症患者有效，且已知和潜在益处超过已知和潜在风险。

预防高风险者住院死亡有效率近90%

Paxlovid由两种抗病毒药物组成，包括一款新药和使用已久的利托那韦（Ritonavir）。据辉瑞进行的临床试验，Paxlovid在预防高风险患者住院和死亡方面的有效率为近90%。实验室数据也显示，它能有效对抗奥密克戎变种毒株。

这款药物只能通过处方获得，患者应在确诊后尽快服用，且在出现症状后五天内开始服用，每12小时一次，持续五天。

默克口服药莫那比拉韦 可治疗高风险成年患者

继授权使用辉瑞的药丸后，FDA也在周四批准将默克的冠病口服药莫那比拉韦（molnupiravir）用于治疗高风险的成年患者。

FDA科学家卡瓦佐尼说，这项授权为对抗冠病病毒提供了额外的治疗选项。

FDA强调，Paxlovid和莫那比拉韦应作为辅助手段，而无法取代疫苗，疫苗仍是对抗冠病的前线工具。

约翰斯·霍普金斯卫生安全研究所高级学者阿达利亚形容，Paxlovid获批是一个重要的里程碑，标志着冠病朝成为一种更容易控制的感染疾病又迈进一步。

范德堡大学医学院传染病专家沙夫纳则说，辉瑞的口服药有望填补奥密克戎导致的治疗缺口。目前，美国用于治疗冠病的三种单克隆抗体药物中，最广泛使用的两种对奥密克戎的效用显著较低，另一种虽然有效，但供应有限。

但阿达利亚指出，目前还有两个关键问题存在。“未来数周这款药物将是稀缺的。它也需要患者获得及时诊断才能发挥最大效用，但在检测工作持续面对问题之际，这可能有难度。”

美国政府已订购1000万个Paxlovid疗程，每个疗程价格约为530美元（约720新元），当中26.5万个疗程预计明年1月交付。辉瑞已准备好立即开始交货，并将明年的产量预期从8000万个疗程增至1.2亿个。

美国总统拜登形容，Paxlovid获批是好消息，在奥密克戎肆虐之际，这将大幅减少住院和死亡病例。他承诺为辉瑞提供加快生产这款药物所需的资源，包括必要时援引国防生产法。