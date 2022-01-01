拜登普京就乌克兰危机通话 互相警告谈判进展未明

（华盛顿／莫斯科综合电）美国总统拜登和俄罗斯总统普京周四进行了电话会谈，对化解乌克兰危机提出各自的关注，也相互发出警告。两人的会谈为本月下来的系列外交会谈铺垫，但乌克兰的紧张局势能否在短期内缓解仍有待观察。

拜登在会谈中表明，俄罗斯必须减少在乌克兰边境附近集结军力；普京则恫言，美国及其盟友若对俄实施制裁，将导致彼此的关系决裂。

他们在美东时间周四下午通电话，这是两人一个月里的第二次对话，此次由普京提出。两国官员都形容此次通话的基调是“严肃的”，不过双方都没有详细说明在推进解决方案方面取得哪些进展。

美方官员只透露，拜登告诉普京，乌克兰危机有两个可能性，即通过外交手段化解危机，或是面对严重后果。

拜登再次强调，一旦俄罗斯入侵乌克兰，他将对俄实施前所未有的制裁。据报道，可能的制裁包括切断俄罗斯与全球经济与金融体系的联系，同时进一步为北大西洋公约组织提供军备。

白宫发言人普萨基说：“拜登总统重申，只有在紧张局势缓解而不是升级的情况下，对话才能取得实质进展。”

俄罗斯总统的外交政策顾问乌沙科夫则对记者说，普京马上对拜登的“威吓”做出回应，表明现在或以后的任何制裁“都可能导致两国的关系完全破裂”。

普京在通话中重申了俄罗斯一再强调的立场，即必须获得安全保证，否则绝不让步。（法新社）

普京强调下来安全谈判须看到具体成果

乌沙科夫说，整体而言，普京对这次通话感到满意，但强调下来的安全谈判必须看到具体成果，因为谈判不能无休止地进行下去。“我们必须看到成果，我们会推动会谈取得成果，确保俄罗斯获得安全保证。”

莫斯科几周前提出了希望与西方谈判以获得安全保障，其中包括要求北约承诺不会在东欧和乌克兰展开任何军事活动。

普京和拜登同意接下来的安全谈判分三个回合进行。第一回合是美俄官员1月9日至10日在日内瓦会谈；1月12日，由俄国和北约成员在布鲁塞尔对话；13日，各方在欧洲安全与合作组织框架内会谈。

过去两个月来，莫斯科在毗邻乌克兰边界地带部署了数万军人，引起北约深切关注，并一再警告俄国不得挥军入乌。俄方则一再否认有此意图，坚称有权在自家领土任何地方部署军队。

美国时事刊物《外交政策》周四刊登俄罗斯驻美特使安东诺夫的评论文章。他在文中警告，乌克兰眼下局势“极其危险”。

他说：“任何人都不可以质疑我们捍卫国土安全的决心。任何事都有限度……如果我们的伙伴继续采取危害我们国家生存的军事战略，我们将被迫给他们制造类似的危机。”