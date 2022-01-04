比最高纪录多近一倍 全球上周新增病例达1000万

（华盛顿综合电）在冠病变种病毒奥密克戎掀起的“海啸”席卷下，全球上周新增冠病确诊病例达到1000万起的新高，为此前单周最高纪录的近两倍。

在疫情最严重的美国，奥密克戎已扩散至全国各地。美国首席传染病专家福奇指出，美国冠病病例几乎呈垂直上升趋势，不过，他认为这波疫情可能过几周就会达到高峰。

每周死亡病例呈下降趋势

据彭博社统计，在截至星期天的七天里，全球有多达1000万人确诊感染冠病，比去年4月底的单周最高纪录（570万人）高出近一倍。不过，与此同时，每周冠病死亡病例仍持续呈下降趋势，已跌至一年多来的新低。

彭博社指出，2022年疫情将取决于死亡人数是否会在未来几周随感染病例激增而上升，以及奥密克戎毒株是否像初步数据所表明的是一种较温和的毒株。

美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇星期天接受美国广播公司（ABC）访问时指出，美国疫情处于冠病病例“几乎垂直增加”阶段，感染率激增的幅度前所未见。

美国上周五新增超过44万起确诊病例，几乎是去年2月峰值水平的两倍。《纽约时报》数据显示，美国单日新增确诊病例的七天平均值已上升至近38万7000起，较过去两周增加了202%。不过，美国冠病患者住院人数增幅没那么大，平均每天有9万人住院，增加了30%；死亡人数则下降4%，平均每天有1240人病亡。

福奇认为，南非的经验显示，奥密克戎疫情可能很快消退。南非去年11月发现奥密克戎后不久，该国冠病病例急剧上升，但当局上月底说，该国已度过第四波疫情的高峰期。

不过，感染病例激增，仍可能使卫生系统不堪重负。福奇指出，鉴于许多新感染者尤其是已接种疫苗和追加剂的患者都没有症状或只出现轻微症状，确诊病例的数量已没有那么重要，美国更应该关注的是住院和死亡人数。

他说：“关键是，疫苗提供的保护是否能预防导致住院的严重病例？”

现有数据显示，面对奥密克戎，疫苗和追加剂仍有保护作用。但福奇指出，美国仍有数千万人一针未打，当中可能有相当多人在受感染后病重。

和其他许多国家一样，美国正试图在保护公众健康和降低对经济和社会生活的冲击之间取得平衡。美国疾病控制与预防中心（CDC）早前建议，将无症状感染者的隔离期从10天缩短至五天，但没有规定他们在结束隔离前必须取得阴性检测证明。福奇说，CDC将对此作进一步说明。

美国学童周一结束假期复课，当地多名官员都表明，学校应保持开放。教育部长卡多纳坦承，学校复课将给疫情防控带来挑战，但强调这是“必要的”。

新上任的纽约市市长亚当斯则指出：“我们已失去近两年的教育。我们不能再让这种情况发生……对孩子们来说，学校是最安全的地方。”