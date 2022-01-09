俄应哈萨克要求派兵引起美国深切关注

美国国务卿布林肯警告，哈萨克请俄派兵前去协助镇压当地暴乱，是给自己制造麻烦，因为获得俄国帮助之后，未来哈萨克恐怕很难遏止俄罗斯的影响力。他说：“一旦让俄罗斯人进了家门，有时就很难赶走他们。”

（阿拉木图／华盛顿综合电）俄罗斯应哈萨克斯坦要求派兵到当地稳定局势，引起美国深切关注。美国国务卿布林肯周五警告，哈萨克请俄派兵前去协助镇压当地暴乱，是给自己制造麻烦，因为获得俄国帮助之后，未来哈萨克恐怕很难遏止俄罗斯的影响力。

布林肯对记者说：“近代史带来的一个教训是，一旦让俄罗斯人进了家门，有时就很难赶走他们。”

他认为哈萨克政府能够控制局面，“哈萨克当局和政府肯定有能力处理，一方面应对示威群众，照顾到示威者的权利，同时维持国家的法治，所以不明白为何他们需要外界的帮助。”

以涉嫌叛国罪拘留前总理

布林肯再次呼吁哈萨克尊重和平示威者及媒体自由，并停止封锁互联网。布林肯说：“我们非常关注局势的发展，促请各方寻求和平解决方案。”美国国务院周五晚已宣布让驻阿拉木图的美国总领事馆的非必要人员与家人离开。

哈萨克当局周六以涉嫌叛国罪，拘留国家安全委员会前主席马西莫夫和其他官员，但没有公布详情。

马西莫夫在哈萨克发生暴力示威后已被革职。他曾两次担任总理，是前总统纳扎尔巴耶夫的亲密盟友。纳扎尔巴耶夫是哈萨克强人，2019年辞任总统之前，掌权长达30年，虽然退居二线，仍继续影响国家重要决策。这次哈萨克民众虽然因为燃油价格暴涨示威，也把矛头指向纳扎尔巴耶夫。

哈萨克总统拒与示威者谈判 指外国势力挑起暴乱

哈萨克总统托卡耶夫态度强硬，周五向全国发表谈话表明拒绝与示威者谈判。托卡耶夫称阿拉木图遭到“两万名土匪”攻击，他们有一套“清楚的攻击计划，协调行动和很强的作战力”。

他指外国势力挑起此次暴乱，“他们是武装分子和受过训练的土匪，有本地和外国人。这些人须消灭。这很快就会完成。”

托卡耶夫“特别感谢”俄总统普京派兵协助平息暴乱，指大部分地区已经恢复秩序。克里姆林宫发言人佩斯科夫说，普京与托卡耶夫近日进行数次通话，讨论哈萨克局势。至今仍不清楚俄军的人数，不过莫斯科媒体估计俄军人数少于5000人。

习近平：中国愿尽所能 助哈萨克渡过难关

据新华社报道，中国国家主席习近平周五向托卡耶夫致口信时表示，坚决反对任何势力破坏哈萨克的稳定与安全，坚决反对外部势力蓄意在哈萨克制造动荡。

习近平说，无论遇到什么风险和挑战，中国都是哈萨克值得信赖的朋友和倚重的伙伴。中国愿尽己所能向哈萨克提供必要支持，帮助哈萨克渡过难关。

另外，彭博社分析指出，普京闪电般出兵，在不到一天内就协助扭转哈萨克的局势，这向西方国家发出了一个信息，即普京将坚定捍卫他认为属于自己的版图。

为克里姆林宫提供咨询的外交和国防政策理事会主席卢基亚诺夫指出，局势的发展出乎大家意料，却恰逢其时，因为俄罗斯即将与美国举行会谈。

卢基亚诺夫说：“俄罗斯已经数次提醒，它有能力在军事政治领域快速决断，并且不按牌理出牌，进而影响俄罗斯视为重要地区所发生的事件。”