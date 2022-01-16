传俄已准备在乌东制造“事故”启战端

（华盛顿／基辅综合电）美国官员警告，情报显示俄罗斯已安排特工，准备在乌克兰东部发动挑衅，为入侵乌克兰制造借口。

美国情报甚至判断，俄罗斯可能在几周内，即本月中旬至2月中旬展开军事行动。

白宫发言人普萨基周五对记者说：“我们接获的情报显示，俄罗斯已经预先部署一组特工，要在乌克兰东部展开嫁祸行动。这些特工接受过城市战训练，会使用爆炸物制造破坏，假意对付俄罗斯本身的代理部队。”

普萨基也说，俄罗斯在互联网社交媒体广发假消息，指责乌克兰侵犯人权和西方挑起乌克兰紧张局势。“这么做是要让俄罗斯的干预显得有正当性，并在乌克兰制造分化。”

美国国家安全顾问沙利文说，俄罗斯在2014年吞并克里米亚和煽动乌东叛乱时就采用过这种手段。“我们在2014年看过这套剧本，他们这次又准备用同样的剧本。”

五角大楼发言人柯比说，美方掌握的情报“非常可靠”，并指俄特工包括情报、军事及安全部门的人员。

不过，克里姆林宫随即指美方的说法“毫无根据”。

俄罗斯近期在乌克兰边界附近持续增兵，目前集结了约10万人，并不时举行军事演习，令各方怀疑俄罗斯即将挥军入乌。

美国总统拜登和俄罗斯总统普京已针对乌克兰危机进行了两次电话会谈。拜登警告普京，俄罗斯如果入侵乌克兰，将面对严重的经济制裁。普京则一再否认要侵略乌克兰，但要求西方给予安全保证，包括北大公约组织不继续东扩。

美国另有官员透露，若莫斯科让乌克兰危机升级，美国可能将此事提交联合国安理会处理，即华盛顿仍倾向于通过外交方案解决问题。

一不愿具名的美国官员周五告诉媒体：“安理会所有的可能反应选项都摆上了台面。我们在纽约同安理会成员以及其他伙伴讨论这些选项。我们在研究向安理会提出问题的适当时机。”

由于担心俄罗斯入侵，乌克兰总统泽连斯基提议同美国总统拜登和俄罗斯总统普京举行三方会谈。

乌克兰总统办公室主任叶尔马克周五告诉华盛顿智库大西洋理事会：“泽连斯基向拜登总统这么建议……我们在等俄罗斯方面的回应，我们的美国伙伴对这个提议有些兴趣。”

泽连斯基日前也呼吁召开集合乌克兰、法国、德国及俄罗斯首脑的峰会，争取化解乌克兰危机。

另一方面，乌克兰周五遭遇大规模的网络袭击。乌克兰外交部说，初步证据显示，幕后黑手是与俄罗斯秘密机构有关的黑客组织。乌克兰安全局说，从周四晚至周五，乌克兰政府机构的大约70个网站遭攻击，后来大部分网站恢复运作，没有任何个人资料泄漏。

据知，黑客似乎使用了开发这些网站的第三方公司的软件管理权。乌克兰国家安全与防卫理事会副秘书长德梅德尤克说，当局正在调查是谁获取了软件管理权，以及他们是通过外部获取或是内部有人向他们提供。

乌克兰于2013年11月爆发反政府示威浪潮，2014年2月不愿向西方靠拢的政府倒台；一个月后，俄罗斯攻占了克里米亚半岛，并持续对乌克兰施压至今。自乌克兰东部发生亲俄叛乱以来，已有超过1万3000人死亡。