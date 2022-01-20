美指俄随时袭击乌克兰 英为“危机模式”做准备

（基辅综合电）美国指乌克兰局势极度危险，俄罗斯随时可能袭击乌克兰。英国外交部据说已在着手准备，应对俄乌对立进入“危机模式”。明天，美俄外长将在日内瓦会晤，设法通过外交化解这场危机。

美国国务卿布林肯昨天抵达基辅，同乌克兰领导人讨论俄罗斯的威胁。布林肯指出，近几个月来，俄罗斯在“未受挑衅、毫无理由”的情况下，在靠近乌克兰的边境调集军队。他说，俄罗斯也已做好准备，在极短时间内调集更多军队；这让俄总统普京有能力，在极短时间内对乌克兰发起侵略行动。

布林肯呼吁普京选择“和平之路”，他说到头来这还是要由普京来决定。布林肯警告，如果普京不选外交之路，那就是“要对抗，那会有严重后果”。

目前，俄罗斯已在靠近乌克兰的边境调集数以万计的军队；周一，俄罗斯又再调动部队进入白罗斯。据白罗斯解释，这是为下个月的联合军事演习做准备。

在这同时，乌克兰也积极应变，并寻求西方国家在军事上给予支持。英国周一就表示，开始把一批反坦克武器运到乌克兰。

俄提出安全保障建议 希望西方国家书面回复

昨天，克里姆林宫发言人佩斯科夫指出，乌克兰周边的紧张气氛正在加剧，军火一批批运来，军事演习接连登场，还有北约军事飞机不断盘旋。德国等国家应该要注意这些动态。佩斯科夫再次表示，俄罗斯此前已经提出安全保障建议，希望西方国家在接下来几天给予书面回复。

周二，布林肯与俄外长拉夫罗夫通了电话，两人认为面对面会谈将有帮助。拉夫罗夫还说，莫斯科欢迎美国的外交努力，并再次指责乌克兰正在“破坏”旨在结束乌克兰政府军与亲俄分裂分子在乌克兰东部冲突的协议。

美国国务院发言人普莱斯在两人通电话后发布声明说：“俄罗斯在乌克兰附近的军事集结令人深感不安，国务卿强调了继续通过外交途径给紧张局势降温的重要性。”普莱斯说：“此次访问前，我们与欧洲盟友和伙伴进行了广泛沟通，讨论采取统一办法来应对俄罗斯对乌克兰的威胁。”

据知情人士了解，英国外交部官员本周接获通知，要为俄乌对立进入“危机模式”做好准备，这意味着英国外交部得要调集人手处理俄乌局势，如何应变的重点包括威慑和制裁。

同时，德国外长贝尔伯克周二访问莫斯科时表明，若俄以能源作为武器，欧洲将把俄向西欧输送天然气的北溪二号项目作为反制俄罗斯的手段。