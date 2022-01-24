英国称俄若在乌克兰扶持傀儡政权将被制裁 莫斯科：假信息是要让局势升温

（伦敦综合电）在乌克兰局势来到紧要关头之际，英国声称俄罗斯要在乌克兰扶持傀儡政权，并表示如果俄罗斯这么做，将会面对严厉的经济制裁。就在这紧张时刻，德国没紧跟美英等国后头，柏林再次拒绝给乌克兰提供武器。

英国外交部星期六（1月22日）声称，相关情报显示俄罗斯情报部门与众多乌克兰前政客保持着联系。相关情报也提到，俄罗斯正谋划在基辅安插一位亲俄罗斯的领导人，这个人选是乌克兰前国会议员穆拉耶夫（Yevhen Murayev）。不过，英国没有提供证据来支持有关说法。

穆拉耶夫星期天在面簿上说，乌克兰需要新的领导层。他说，把乌克兰政治人物划分为亲美派和亲俄派的时代已经过去，乌克兰需要新领导层，一个以乌克兰国家和人民利益为依归的领导层。

45岁的穆拉耶夫反对乌克兰与西方融合，是亲俄小党派纳什党（Nashi）党魁，该党在乌克兰国会并无席位。

英国外长特拉斯说：“我们不会容忍克里姆林宫在乌克兰安插亲俄领导层的阴谋。英国和我们的合作伙伴将让俄罗斯付出沉重代价。”

美国国家安全委员会发言人霍恩说：“这样的阴谋令人深感不安。乌克兰人民有权决定自己的未来，我们与乌克兰的民选伙伴站在一起。”

俄罗斯外交部驳斥英国的说法是“虚假信息”，并反指英国和北约意图使局势升级，英国外交部应停止挑衅性行为和胡言乱语。

德国不愿向基辅供应武器

为阻止俄罗斯入侵乌克兰，西方国家正加大对俄施压，美国、英国等在这同时为乌克兰提供军事援助，美国还授权爱沙尼亚等波罗的海三国向乌克兰运送美制武器。

不过，德国表明不愿向基辅供应武器，凸显北约内部在乌克兰问题上存在分歧。

德国防长兰布雷希特周六早些时候宣布，柏林将向乌克兰提供野战医院，但再度拒绝提供武器。她说，德国政府内部的共识是，此时向乌克兰提供武器“没有帮助”。

德国海军司令舍恩巴赫早前称，俄罗斯想入侵乌克兰是一派胡言，并指普京值得尊敬，也引起乌克兰强烈不满。德国国防部过后澄清，这不是德国政府的立场，舍恩巴赫已引咎辞职。

对于德国拒绝提供武器，乌克兰指德国“破坏团结”和“怂恿”俄总统普京的行为。乌克兰外交部在一份声明中对德国政府未能提供防卫武器给乌克兰表达“深切失望”。

乌克兰外长库列巴也在推特发文，指德国的做法“不符合当前安全局势”。他强调：“如今，西方在俄罗斯问题上团结一致比以往更重要。德国伙伴须停止以这类言辞和行动破坏团结，以及鼓励普京对乌克兰发动新攻击。”

首脑会晤反映美国战略关切