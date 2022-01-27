俄罗斯与乌克兰战争一触即发？

乌克兰局势剑拔弩张，乌克兰和俄罗斯在边境部署了大量军事人员和装备，战争一触即发。新加坡外交部1月26日发出旅游警告，呼吁新加坡人推迟前往当地旅游的计划。

种种迹象表明，俄罗斯正在为一个重大的攻势准备，而这场危机或许将成为全球自二战以来最重大的一场冲突。

zaobao.sg为你梳理这场危机的来龙去脉，以及当中备受关注的课题。

乌俄紧张关系缘起

乌克兰位于俄罗斯的西南方，是1991年前苏联解体后独立出来的国家。独立后的乌克兰东西分化日益严重，西部倾向欧洲和西方国家、东部的身份认同和归属感则倾向俄罗斯。

乌俄之间的紧张关系，可追溯至2014年2月。当时，乌克兰经历了多月的抗议示威后，推翻了亲俄总统亚努科维奇（Viktor Yanukovych）。俄罗斯军队则在同期进入克里米亚领土，并在一场压倒性“归属公投”后，吞并了亲俄的克里米亚。

2014年1月19日，支持亲俄乌克兰政府的民众与反政府民众发生暴力冲突。（路透社）

2014年4月，乌克兰东部的顿巴斯（Donbas）地区爆发乌克兰政府军和民间武装分裂分子的大规模冲突。这场内战导致超过1万4000人死亡。

经国际社会斡旋，乌克兰时任总统波罗申科（Petro Poroshenko）和俄罗斯总统普京，在2015年2月达成了一份“明斯克协议”，结束了乌克兰和俄罗斯支持分离主义势力之间的冲突。

但是，普京对乌克兰的向往似乎没有就此结束。普京在很大的程度上仍然认为，两国之间的文化和政治有着密切联系。

普京这些年一直相信，乌克兰作为一个独立国家是一个“人为构造”，常感叹苏联解体是“本世纪最大的地缘政治灾难”。

俄罗斯总统普京警告北约不要在乌克兰问题上越过“红线”，否则俄国将被迫采取行动。（路透社）

被问及乌俄关系时，普京曾在2021年撰文称：“俄罗斯人和乌克兰人是一个民族——一个单一的整体”。

普京强调，俄罗斯和乌克兰有相同的“历史和精神空间”，而两国近年来所出现的隔阂，是“共同的巨大不幸和悲剧”。

他说：“这是我们自己在不同时期犯下错误的后果，也是那些一直试图破坏我们团结的势力蓄意努力的结果。”

乌克兰争取加入北约 越普京红线

2014年的克里米亚危机，让乌克兰和欧洲上了一堂宝贵的课，即俄罗斯的这般攻势可能在乌克兰东部重演，彻底改变欧洲的地缘政治格局。

为避免这一局面发生，乌克兰政府这些年在美国等西方国家的帮助下，大力加强其军力和防御能力。

乌克兰政府还不断在西方寻求“大靠山”，一再表态有意加入欧盟和北大西洋公约组织（简称北约）。

由美国领导的北约，是1949年由12个国家组成的军事联盟，包括加拿大、英国和法国。成员国同意，任何一个成员国受到武装攻击时，会向彼此施以援手。

俄罗斯2021年12月向西方国家提交安全倡议草案，要求北约承诺不再东扩及不在乌克兰部署武器等。（路透社）

尽管乌克兰至今不是北约成员之一，但该国被认为是北约的一个“伙伴国家”。

北约表示，乌克兰要被考虑纳入该联盟之前，须根除腐败等內患。这意味，北约并不排除乌克兰可能在未来的一天，成为军事联盟的成员。

2021年12月，俄罗斯曾要求北约撤销它们在2008年对乌克兰有朝一日可能加入北约的承诺，但是被拒绝。

北约秘书长斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）坚称，当北约在考虑乌克兰加盟的问题时，俄罗斯将无从干涉。

美国总统拜登2021年上台后，就人权、网络袭击、干涉选举等一系列问题，加大力度对俄罗斯施压。

美国也鼓动乌克兰与俄罗斯对抗，使原已被“冻结”的乌克兰东部“顿巴斯问题”再次升温。美国表态支持乌克兰加入北约，加强对乌政府的军事援助。

在此背景下，乌克兰政府也多次威胁要以武力“收回”克里米亚，结束俄罗斯对乌克兰东部的“侵略”。

与此同时，北约也加强了在黑海地区的军事活动，并试图在乌克兰本土进行军事部署。

显然，这般事态发展是普京无法接受的。

莫斯科强烈批评美国及其北约盟国向乌克兰提供武器，并举行联合演习。普京政府称，此举实际上是在鼓励乌克兰的鹰派分子，试图以武力夺回叛军控制的地区。

美国一艘导弹驱逐舰进入黑海瓦尔纳港，与保加利亚和罗马尼亚海军部队在黑海进行联合演习。该港口与克里米亚半岛隔水相望。（路透社）

此外，普京也多次强调，乌克兰加入北约将越过俄方的“红线”，并对一些北约成员计划在乌克兰建造军事训练中心表示关切。他说，即使乌克兰没有加入北约，此举将使它们在该地区获得军事优势。

普京认为，西方国家必须在这方面给予俄罗斯“实质与长期的安全保障”。

俄军多处集结 北约派兵增援

2021年年底，俄罗斯在与乌克兰接壤的边界集结了10万大军，并从俄罗斯远东的基地向西移动坦克、步兵战车、火箭发射器和其他军事装备。

除了乌俄边界，俄罗斯也在与乌克兰以及北约成员波兰、拉脱维亚和立陶宛接壤的盟国白罗斯，部署S-400地对空导弹系统。

俄罗斯还在乌克兰海岸附近的黑海和亚速海调动军舰，并在大西洋、太平洋以及阿拉伯海与中国海军举行演习。

美国情报局所得到的卫星图显示，俄罗斯过去两个月在乌克兰边境多处集军。（路透社）

面对俄国的军事威吓，北约也加强与乌克兰接壤的军力，并在该地区部署战斗机和舰艇。到目前为止，北约在爱沙尼亚、立陶宛、拉脱维亚和波兰部署了约4000兵力，包括坦克、防空、情报及监控部队。

作为对乌克兰总值2亿美元（约2.7亿新元）军事援助框架内的一部分，美国本周也已将三批，重达90吨的“致命武器”装备运抵乌克兰，其中包括300件“标枪”反坦克设备。美国五角大楼也命令8500名军人待命，做好准备随时进驻东欧前线。

另外，欧盟也制定了向乌克兰提供价值超过13亿美元的贷款和赠款计划。

由始至终，俄罗斯否认有侵略乌克兰的计划，并称只是在对北约和乌克兰的挑衅行为作出回应。普京发言人宣称，美国和北约的行动只是增加了该地区的紧张气氛。

美国提供的军援已在1月21日晚陆续抵达乌克兰，其中包括近90吨的“致命”武器。（法新社）

俄罗斯与乌克兰 打还是不打？

目前还不能确定两国之间是否会爆发战争。尽管普京明确表明，希望重新确立俄罗斯对其邻国的影响力，但他下一步棋会怎么走仍充满变数，让西方国家领导人茫无头绪。

目前为止，普京仍让西方领导人猜测，他是否会大举入侵乌克兰，使俄罗斯与西方国家关系彻底破裂，或是从自己所提出的一系列安全要求清单中让步。在去年12月提出的这份清单中，莫斯科重点要求北约不得允许乌克兰加入，但这已被美国拒绝。

有分析人士认为，俄罗斯可能会在乌克兰采取“速战速决”的攻势，取得快速、决定性的胜利，在未来有关北约和势力范围扩张的对话中增加谈判筹码。

国际战略研究所高级研究员普里（Samir Puri）说：“我认为，俄罗斯和普京真正追求的，是在战场上击败乌克兰武装部队，促成一场压倒性的军事侵略，使乌克兰人受到羞辱，并由此产生担忧，即乌克兰从其西方盟友、美国和英国那里得到的支持是不够的。”

美国拟对俄实施制裁和出口管制

拜登放话，如果俄罗斯入侵乌克兰，他会考虑对普京个人实施制裁，并对俄国关键的经济部门实施出口管制。

他还宣称，如果俄军进入乌克兰，这将是“二战以来最大规模的入侵”。

美国政府高级官员日前警告，美国可能会禁止向俄罗斯出口采用基于美国设备、软件或技术的微电子的各种产品。这借鉴了特朗普政府施压中国电信设备巨头华为之际的做法。

虽然这些官员未给出具体产品细节，但其目的是打击俄罗斯人工智能、量子计算和航空航天等关键工业部门，使俄罗斯无法在本土或通过备用供应商找到替代品的工业高科技零部件供应。

美国总统拜登说，可能在近期内调派美军，但排除单方面向乌克兰派兵的可能性。五角大楼1月24日说，8500名美军已处在“高度警戒状态”，可以支援北约快速反应部队的行动。（法新社）

尽管莫斯科在吞并克里米亚后实施了一系列保护其经济免受西方国家经济制裁的措施，但专家认为，更严厉的针对性措施，可能给俄国带来广泛的经济痛苦。

有分析也指出，拜登政府在乌克兰的大张旗鼓，是试图通过乌克兰危机借题发挥，并在加大对俄罗斯的孤立和打压时，挑拨俄欧关系，拉拢欧洲盟友。

如果乌克兰再度爆发大规模冲突，欧洲等全球多个国家将难以置身事外，不得不紧随美国，加大对俄罗斯的制裁力度，美国可坐收渔翁之利。如果乌俄相安无事，拜登政府则可将自己塑造为“和平缔造者”，提升美国的影响力。

从内政角度看，拜登也可在乌克兰危机中，展现出美国在推崇民主、领导构建全球秩序的“外交牌”，为民主党在今年的美国中期选举中加分。