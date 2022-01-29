释出最强烈和解信号 俄表明愿就美安全建议解决乌克兰危机

俄罗斯外长拉夫罗夫周五在接受俄罗斯电台采访时说：“如果这取决于俄罗斯，就不会有战争……但我们也不会允许本身利益被粗暴地践踏，被忽视。”

（华盛顿／莫斯科综合电）俄罗斯表明，它不希望发生战争，愿意就美国针对乌克兰危机所提的安全建议进行接触。这是迄今俄方最强烈的和解信号。此前，美国和德国警告俄罗斯，其侵略行动会致连接俄德的天然气管道北溪-2号不会启动。

俄罗斯外长拉夫罗夫周五（1月28日）在接受俄罗斯电台采访时说：“如果这取决于俄罗斯，就不会有战争……但我们也不会允许本身利益被粗暴地践踏，被忽视。”

他说，俄方已经收到美国和北大西洋公约组织有关安全保障条约草案的回复，正准备回应。拉夫罗夫说，美国和北约周三提交的回应至少有“一些内容”，还说美国的反建议好过北约的。

虽然这些回应都没公开，但两方面都表示愿意与莫斯科就军备控制和建立信任措施进行接触。他们排除接受其他要求（包括绝不允许乌克兰加入北约）的可能性。

拉夫罗夫称，预计未来几周将再与美国国务卿布林肯会面。

他强调，正如俄罗斯总统普京之前所说，如果无法达成协议，俄罗斯将根据军事专家的建议来应对。

克里姆林宫周五的声明说，普京同法国总统马克龙通电话时指出，美国和北约的回应并未解决莫斯科关切的主要问题。

此前，德国外长贝尔伯克周四向国会说，德国政府正与盟友合作制定一套涵盖连接北溪2号（Nord Stream 2）项目的“强有力制裁措施”。在美国，华府高官有信心，只要俄罗斯侵略乌克兰，德国将不会启动这个数十亿美元的天然气管道。该管道已在去年9月完工，但仍须经过测试和监管机构核准才能投入运作。

美国国务院负责政治事务的副国务卿努兰说：“如果俄国侵略乌克兰，北溪2号将不会运作。”白宫也宣布，德国新任总理朔尔茨将在2月7日访问白宫，与总统拜登讨论乌克兰危机。

针对北溪2号会否启动的问题，欧洲联盟委员会主席冯德莱恩周四接受美国有线电视新闻网（CNN）采访说：“我要清楚表明：没有什么是不可能的。”

美促中国利用对俄影响力 协助化解乌克兰危机

她表示，欧盟委员会将会在金融、经济及科技领域拟定对俄制裁的内容。欧盟是俄罗斯最大的贸易伙伴，俄罗斯的外来直接投资中，四分之三来自欧盟。冯德莱恩说：“这些数据说明，我们占有优势，俄一旦入侵，将会非常痛苦。”

美国总统拜登周四与乌克兰总统泽连斯基通电话，誓言美国和盟友及伙伴国家会合力维护乌克兰领土主权完整。

美国周四也敦促中国利用其对俄罗斯的影响力，协助化解乌克兰危机，努兰说：“一旦乌克兰爆发冲突，对中国也没好处。”

但政策专家怀疑北京会否在这场对峙中支持华盛顿。华盛顿智库德国马歇尔基金会专家葛来仪认为，如果美国及盟友试图让俄罗斯付出代价，中国可能会阻挠。葛来仪说：“在乌克兰问题上，美国不太可能获得中国的支持。北京不会赞同使用武力，但支持俄罗斯对北约的看法。”