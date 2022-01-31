提供海陆空支援 英法增兵东欧加强北约防御“安人心”

英国首相约翰逊说，将会把驻东欧国家的约1150名英军增加一倍，并向爱沙尼亚派出防御武器；驻扎欧洲北极地区的威尔士亲王号战舰处于待命状态。此外，法国防长帕尔利也到罗马尼亚商讨派兵事宜，她表示，罗马尼亚处于“高度紧张地区”，须得到“安抚”。

（伦敦／巴黎／基辅／都柏林综合电）英国准备为北约提供“强大”的军队、武器、军舰和战机部署，以回应俄罗斯对乌克兰越来越猖狂的敌对行为。法国也将派数百士兵到罗马尼亚，助该国安定人心。

英国首相约翰逊周六（1月29日）深夜发声明说，伦敦可能会将目前驻东欧国家的约1150名英军增加一倍，并向爱沙尼亚派出防御武器。英国将在本周向北约提出这个方案，以加强北约的防御能力，并“巩固英国对北欧和波罗的海伙伴的支持”。

他说：“这个方案将向克里姆林宫发出一个明确的信息——我们不会容忍他们破坏稳定的行动，以及面对俄罗斯的敌意，我们一定会与北约盟友站在一起。我已经命令我们的武装部队准备在下周部署到欧洲各地，确保我们能在陆地、海上和空中支援我们的北约盟友。”

英国有900多名军人驻扎在爱沙尼亚，有一支约150人的地面部队部署在波兰，有100多名军人在乌克兰参与培训工作。首相办公室也说，目前在欧洲北极地区的威尔士亲王号（HMS Prince of Wales）战舰处于待命状态，“如果局势加剧，可在数小时内采取行动”。

法国国防部长帕尔利上周四到罗马尼亚商讨派兵事宜。她周六说，罗马尼亚处于“高度紧张地区”，须得到“安抚”。

西方国家称，俄罗斯已在与乌克兰接壤的边境地区部署超过10万兵力，随时可能入侵乌克兰。这使得西方国家与俄罗斯的关系降至冷战以来的最低点。

西方国家一方面通过北约加强东欧的兵力，另一方面继续通过外交手段解决乌克兰危机，以及向基辅表达支持。

约翰逊周五说，他将在下来几天与普京通话，敦促普京为乌克兰局势降温。他也指派外长特拉斯和防长华莱士未来几天访问莫斯科，与俄国外长及防长举行会谈，寻求改善关系和为局势降温。

约翰逊将在本周访问乌克兰，法国外长勒德里昂和德国外长贝尔伯克则将于2月7日和8日访问乌克兰。勒德里昂说：“我已经向（乌克兰外长）库列巴保证，我们将全力支持和援助乌克兰。”

库列巴周六与勒德里昂举行会谈时，呼吁西方国家在“与俄罗斯接触时保持警惕和坚定”。乌克兰政府说，库列巴和勒德里昂的会谈强调必须采取步骤避免助长乌克兰社会的焦虑和金融稳定受破坏。

波兰总理莫拉维茨基本周二也将到访基辅。

在俄乌边境地区剑拔弩张之际，俄罗斯原定在爱尔兰海的国际水域举行海上演习，但应爱尔兰政府的要求改变地点。

俄海军演习地点距离爱尔兰东南岸约240公里，是爱尔兰的专属经济区但不是领海，根据国际法可以举行军演。爱尔兰政府对俄军演表示不欢迎后，莫斯科称，出于对都柏林和爱尔兰渔业团体的“善意”，决定改变地点。爱尔兰外长科文尼对此表示欢迎。