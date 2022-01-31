美国冠病确诊病例放缓增长 新增死例升至一年新高

（华盛顿综合电）美国确诊冠病病例增长开始放缓，但每周新增死亡病例却升至近一年来的新高。疫情持续严峻，越来越多大型企业强制员工接种疫苗，美国第二大无线运营商T-Mobile就向未接种员工发出最后通牒，要他们4月初完成接种，不愿配合者将被开除。

据约翰斯·霍普金斯大学与彭博社的统计数据，在截至1月28日的一周里，美国新增近1万6700起冠病死亡病例。这是2021年2月中以来病亡者最多的一周，也是死亡病例连续第四周上升。

数据也显示，美国单周确诊病例连续两周下降，过去一周新增确诊病例380万起，显著少于两周前560万起的峰值。一般上，确诊病例激增对病死数据的影响会在几周后才显现。

美国疾病控制与预防中心（CDC）的最新每周疫情报告也指出，全美各地的确诊和住院病例已开始减少，不过社区传播病例仍处于高水平。

奥密克戎亚型变异株BA.2的出现，也为疫情防控增添变数。爱达荷州官员周六说，该州出现首起BA.2确诊病例，患者最近到过国外；美国已有22个州发现BA.2毒株。

至今，美国约有75.1%的人口接种至少一剂冠病疫苗，63.6%完成两剂接种。拜登政府因受到法律挑战而放弃针对大企业的强制接种令，但一些雇主仍自发出台类似指示要员工遵守。

据彭博社引述一封内部电邮报道，电信巨头T-Mobile要所有企业员工最迟在2月21日接种第一剂冠病疫苗，否则将被迫放无薪假；无法在4月2日前完成两剂接种的员工会被开除。

英国为高风险儿童接种疫苗

不过，针对客服中心员工的规定略有不同，未在2月21日前接种首剂疫苗者无须放无薪假，以“避免影响客户体验”，但他们仍须在4月2日前完成接种。技术人员和商店员工则不受影响，但公司鼓励他们接种疫苗和定期进行检测。相较之下，美国运通（American Express）仅要求未接种者远程办公。

另一方面，英国本周开始为约50万名5到11岁的高风险儿童群体接种冠病疫苗。符合接种条件的是染疫风险高或与免疫抑制患者一起生活的儿童，他们将接种两剂辉瑞疫苗，每剂剂量10微克，即成人剂量的三分之一。

英国12岁以上人口有超过84%完成两剂接种，近65%已追加接种第三针。英国政府一直在评估让儿童接种冠病疫苗的利弊，在扩大接种计划方面较其他一些国家来得慢。

据英国国家统计局，在截至1月22日的一周里，英格兰地区有近12%小学生感染冠病。尽管多数染疫儿童都没有症状，但他们仍可能把病毒传播给他人。