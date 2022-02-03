普京指西方国家试图把俄罗斯卷入战争

（莫斯科／华盛顿综合电）俄罗斯总统普京指责西方国家试图把俄罗斯卷入战争，并指美国无视俄罗斯对自身安全受北约威胁的担忧。美国国务卿布林肯则敦促俄罗斯从俄乌边境撤军，以证明莫斯科的确无意侵略乌克兰。

普京周二（2月1日）在莫斯科会见到访的匈牙利总理欧尔班后举行的记者会上发言，这是普京近六周来首次就乌克兰危机发表公开讲话，他指美国利用乌克兰作为遏制俄罗斯的工具，而不是真心关注乌克兰的安全。

普京表示，俄罗斯有三项关键要求，即北约停止向东扩张、放弃在俄边境附近部署打击武器、北约在欧洲的军事基础设施恢复至1997年俄与北约签署基本关系文件时的状态，但这些要求在美国和北约对俄安全保障建议的书面答复中未得到相应考虑。

普京说：“现在已经明确的是，俄方的原则性关切被无视了。”

他说，未来如果乌克兰加入北约，然后试图夺回克里米亚，俄罗斯可能为此与北约发生战争。“让我们想象一下，乌克兰成为北约成员国并展开这些军事行动，我们是否要与北约开战？有人想过这个问题吗？显然没有。”

尽管如此，普京仍表示俄罗斯希望避免对峙局势升级，与西方国家的安全保障对话能持续下去。

欧尔班认为，乌克兰危机还有解决之道。他说：“情况很严重，差异很巨大，但目前的立场分歧是可以弥合的。”

布林肯促俄罗斯从边境地区撤军

2月1日，布林肯与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话，他敦促俄罗斯从边境地区撤军；拉夫罗夫则呼吁不要宣扬俄罗斯要侵略言论，欧美等西方国家不应向乌克兰输送武器。

布林肯重申美国支持乌克兰主权和领土完整，敦促俄罗斯“立即缓解”俄乌边境紧张局势，寻求通过外交途径解决当前危机。

两人以英语通话约30分钟，但显然未能就缓和乌克兰危机达成任何共识。

据塔斯社1日报道，拉夫罗夫与布林肯通电话后表示，从上周收到的美国对俄安全保障建议的书面回复来看，美国更专注于以他们的方式讨论相对次要的问题。西方国家只将北约选择的原则作为重点，完全无视不得损害他国安全的条件。

普京与欧尔班会晤时，也提到莫斯科担心波兰和罗马尼亚的北约基地的威胁。

据彭博社报道，美国为此向俄罗斯表明，华盛顿愿意与莫斯科讨论，让俄罗斯核实波兰和罗马尼亚境内的北约基地没有战斧巡航导弹，条件是莫斯科也愿意与华盛顿分享某些俄罗斯基地的类似信息。

美国的提议旨在消除俄罗斯的担忧，以缓解俄罗斯在乌克兰边境附近集结大军的危机。

美国在波罗两国部署了陆基“宙斯盾”反导系统，对准黑海地区。北约称“宙斯盾”旨在防御伊朗的导弹，所发射的导弹不携带弹头，所以不是攻击性武器。不过，普京称莫斯科无法确定北约部署了什么类型的导弹。