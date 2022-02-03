农历新年 其他亚洲国家怎么过？

农历新年是全球华人共贺的盛大节日。只要有华人的地方，就有春节气氛，以及各式各样的迎新活动和仪式。

这些热闹的喜庆活动旨在去旧迎新、迎禧纳福、拜神祭祖，形式丰富多彩，且带有各地域浓郁特色，凝聚着中华传统文化精华。

zaobao.sg透过图集带大家走访亚洲各地，看看海外华人如何在农历新篇章，迎接壬寅虎年。

越南

越南是世界上少数仍使用农历的国家。因此，农历新年在当地也是一个重要的传统节日。越南人将农历新年称之为“Tết”（即“节”），是越语“Tết Nguyên Đán”（即“节元旦”）的缩写。

和其他华人一样，越南人在新春佳节期间，普遍会返乡和家人们过年，大部分的商店都会休息。

传统的越南农历新年会持续至少三天。人们会和家人朋友团聚、在家里招待亲戚，或出门拜访。长辈们会收到新年礼物与祝福，孩子们也会收到长辈发的红包。

一名河内民众在农历新年前，用摩托车运送一棵结满大大果实的柚树回家。柚子具有“佑子”、团聚、富贵的含义。过年的时候吃柚子象征金玉满堂。（法新社）

越南一名摆摊卖春联的师傅，在胡志明市为顾客挥毫。（彭博社）

越南民众在胡志明市的著名平东码头花市买花，为家里布置一番，讨个花开富贵好彩头。（彭博社）

越南民众在农历新年期间都有烧香祭祀或祈福的习惯。首都河内应和县的广富桥村，百余年来一直是越南著名的佛香产区。每年春节来临之际，村里家家户户都忙着制作佛香，红彤彤的佛香堆摆在村内广场晒干时，就像一朵朵盛开的“香花”。（法新社）

为了辞旧迎新，越南民众纷纷赶往当地著名的还剑湖，祈求新年的祝福和好运。（路透社）

印度尼西亚

印尼华裔虽然只占当地人口的3.3%，但实际人数约700万人。其中，近半来自爪哇岛。

虽然印尼政府实施同化政策30多年，大多数华人已不谙华文，但中华传统文化习俗仍以合法宗教、祭祀等方式传承了下来，深深地扎根于印尼群岛的各个角落。

在前独裁者苏哈多时代，印尼禁止民众庆祝农历新年，压抑中华文化。在2002年，美加华蒂担任总统后，农历新年被印尼政府定为国定假日，庆祝农历新年的活动也广被接纳。

大年初一，身着传统服装的峇厘岛人在登巴萨一所华人寺庙祈福。（法新社）

在雅加达的阿穆尔瓦·布米寺庙，信徒在新年庆祝活动中准备数百只鸟儿，以便在新的一年里放生，祈求平安吉祥。（路透社）

中爪哇省梭罗市，一名制作传统灯笼的师傅正马不停蹄，应付春节订单。（路透社）

由印尼青年组成，自称为“红白龙狮”的舞狮团，在一个废弃的工厂大楼加紧排练传统舞狮，为新年表演做准备。（路透社）

大年初一，亚齐省民众双手将香平举至眉齐，供奉天地神明。亚齐是印尼唯一实行回教法的地区，但当地的华人佳节气氛浓厚，不逊于其他地区。（法新社）

大年初一，印尼警察在廖内省北干巴鲁的一座寺庙外巡逻，防止不法之徒在佳节期间滋事。（法新社）

日本

日本在书写系统中保留大量汉字，但从明治维新1873年后，政府宣布废除使用千年的农历，改用阳历（现代公历）。自此，日本人不再过农历春节了。

虽然农历被废除，日本一些地区的民众过农历新年的习俗并未消失，特别是在华侨聚集的长崎、横滨和神户。

日本横滨八景岛海洋乐园内，一头名为Leo的雄性海狮在饲养员的指导下，嘴握一支特制的T形毛笔，在白纸上写下大大的“寅”字，以迎接壬寅虎年。（法新社）

18岁的Leo与它的“寅”字书法合影。Leo从2020年11月起，就一直在为“新春试笔”进行练习。他在2021年曾为辛丑牛年“提笔”，写下硕大的“丑”字。（法新社）

日本横滨中华街展出以中国文化为主题的花灯，为当地带来新春的喜庆气息。（法新社）

朝鲜

在朝鲜，传统的农历新年一度被认为是封建社会遗留的产物，所以没有被当作节日来庆祝。直到1989年，时任领导人金正日认可农历新年后，朝鲜居民才开始过春节。

2003年，朝鲜将春节当日起三天指定为法定节假日，2006年起使用“春节节日”名称。据韩国媒体报道，朝鲜今年仅将大年初一（2月1日）一天，定为公定假日。

与韩国人大批返乡过节不同，朝鲜在春节当天早晨会与亲朋好友一起吃团圆饭，一些家庭还会进行祭祀。

朝鲜官媒报道，首都平壤很多民众在农历新年，前往国父金日成和他的儿子金正日雕像前，敬献鲜花。

农历新年是朝鲜唯一没有与金氏王朝或朝鲜官方革命史有任何关联的公共假日。不过，平壤民众还是手捧着鲜花，在寒冷雪地到金日成和金正日雕像前拜谒。（朝中社）

在朝鲜任何重大日子期间，人们都要在前两代领导人的雕像前敬献鲜花。（朝中社）

印度

加尔各答是印度唯一设有唐人街的城市，也是最多华人和华侨社群聚集的地方。这里的华人都会以传统舞狮的方式欢庆佳节。

每逢农历新年，唐人街都会在除夕夜摇身一变，成为不夜城，在龙狮表演与鞭炮声中，热闹一番。

在冠病疫情影响下，今年的迎新活动规模受到不小影响，但是华人社群仍然在困难的情况下继续庆祝，坚持传统风俗的传承和发扬，让中华文化在印度得以保存和流传。

大年初一，加尔各答华侨在当地华人寺庙祭拜和祈福。（法新社）