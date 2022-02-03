农历新年 其他亚洲国家怎么过？

农历新年是全球华人共贺的盛大节日。只要有华人的地方，就有春节气氛，以及各式各样的迎新活动和仪式。
这些热闹的喜庆活动旨在去旧迎新、迎禧纳福、拜神祭祖，形式丰富多彩，且带有各地域浓郁特色，凝聚着中华传统文化精华。
zaobao.sg透过图集带大家走访亚洲各地，看看海外华人如何在农历新篇章，迎接壬寅虎年。
越南
越南是世界上少数仍使用农历的国家。因此，农历新年在当地也是一个重要的传统节日。越南人将农历新年称之为“Tết”（即“节”），是越语“Tết Nguyên Đán”（即“节元旦”）的缩写。
和其他华人一样，越南人在新春佳节期间，普遍会返乡和家人们过年，大部分的商店都会休息。
传统的越南农历新年会持续至少三天。人们会和家人朋友团聚、在家里招待亲戚，或出门拜访。长辈们会收到新年礼物与祝福，孩子们也会收到长辈发的红包。
印度尼西亚
印尼华裔虽然只占当地人口的3.3%，但实际人数约700万人。其中，近半来自爪哇岛。
虽然印尼政府实施同化政策30多年，大多数华人已不谙华文，但中华传统文化习俗仍以合法宗教、祭祀等方式传承了下来，深深地扎根于印尼群岛的各个角落。
在前独裁者苏哈多时代，印尼禁止民众庆祝农历新年，压抑中华文化。在2002年，美加华蒂担任总统后，农历新年被印尼政府定为国定假日，庆祝农历新年的活动也广被接纳。
日本
日本在书写系统中保留大量汉字，但从明治维新1873年后，政府宣布废除使用千年的农历，改用阳历（现代公历）。自此，日本人不再过农历春节了。
虽然农历被废除，日本一些地区的民众过农历新年的习俗并未消失，特别是在华侨聚集的长崎、横滨和神户。
朝鲜
在朝鲜，传统的农历新年一度被认为是封建社会遗留的产物，所以没有被当作节日来庆祝。直到1989年，时任领导人金正日认可农历新年后，朝鲜居民才开始过春节。
2003年，朝鲜将春节当日起三天指定为法定节假日，2006年起使用“春节节日”名称。据韩国媒体报道，朝鲜今年仅将大年初一（2月1日）一天，定为公定假日。
与韩国人大批返乡过节不同，朝鲜在春节当天早晨会与亲朋好友一起吃团圆饭，一些家庭还会进行祭祀。
朝鲜官媒报道，首都平壤很多民众在农历新年，前往国父金日成和他的儿子金正日雕像前，敬献鲜花。
印度
加尔各答是印度唯一设有唐人街的城市，也是最多华人和华侨社群聚集的地方。这里的华人都会以传统舞狮的方式欢庆佳节。
每逢农历新年，唐人街都会在除夕夜摇身一变，成为不夜城，在龙狮表演与鞭炮声中，热闹一番。
在冠病疫情影响下，今年的迎新活动规模受到不小影响，但是华人社群仍然在困难的情况下继续庆祝，坚持传统风俗的传承和发扬，让中华文化在印度得以保存和流传。