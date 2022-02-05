五角大楼称已掌握证据 美：俄图伪造遇袭视频作为侵乌借口

美国五角大楼发言人柯比说：“俄罗斯可能想捏造入侵乌克兰的借口。”他说，华盛顿相信俄罗斯政府计划伪造乌克兰军队或情报部队对俄罗斯领土，或是乌克兰境内的俄语人口展开攻击的行动。

（华盛顿／莫斯科／基辅综合电）美国指俄罗斯已制定多个选项作为入侵乌克兰的借口，并称已掌握证据可证实俄罗斯企图自导自演，伪造乌克兰攻击俄罗斯的宣传视频，但克里姆林宫对此矢口否认。

美国五角大楼发言人柯比周五说：“我们确实掌握情报，俄罗斯可能想捏造入侵乌克兰的借口。”他告诉记者，华盛顿相信俄罗斯政府计划伪造乌克兰军队或情报部队对俄罗斯领土，或是乌克兰境内的俄语人口展开攻击的行动。

柯比说：“做为伪造攻击的一部分，我们相信俄罗斯会制作一段逼真的宣传视频，内容会有尸体和演员扮演的哀悼者，以及被摧毁地点的画面。”

此外，视频中的乌克兰军备看起来也会像是由西方提供，这将进一步为俄罗斯入侵乌克兰行动提供正当理由。

柯比指出：“我们过去曾看到俄罗斯展开这类行动……我们的经验是，这类性质的行动很少不是获得俄罗斯政府最高层批准的。”

美国国务院发言人普莱斯也说，伪造视频是俄罗斯为入侵乌克兰找借口所制定的选项之一，但美国不清楚俄罗斯是否决定执行这项计划。他和柯比都没有提供证据支持两人的说法。

俄：美方此前类似指责 最终都证实为子虚乌有

不过，克里姆林宫发言人驳斥有关报道，指美方此前的类似指责最终都证实为子虚乌有。

另一方面，美国伞兵和陆军的2000名军人周四已启程前往波兰和德国，以加强北约部队的防御。不过，世界领袖仍希望通过外交化解危机。

法国总统马克龙周四分别与俄罗斯总统普京和乌克兰总统泽连斯基通电话后，将于下周一飞往莫斯科与普京会面，隔天则到基辅与泽连斯基举行会谈，试图缓和紧张局势。

土耳其总统埃尔多安到基辅访问时也试图扮演中间人，并建议俄乌两国召开和平峰会。

中国外交部则说，中俄两国外长周四在北京举行会晤，就乌克兰问题协调了立场。

美国国务院发言人普莱斯对此做出回应时指出，莫斯科和北京建立紧密关系只会让俄罗斯经济更加不堪一击。

他指出：“如果俄罗斯认为通过与（中国）建立更密切关系可减轻（入侵乌克兰的）一些后果，情况并非如此。这实际上会让俄罗斯经济在许多方面变得更为脆弱……如果你不再与西方交易，不再从西方、欧洲和美国进口，你的生产能力和创新的潜能将大大降低。”

他警告：“如果我们看到外国公司包括中国境内的公司，试图规避美国（对俄罗斯实施）的出口管制措施，我们有一系列工具可以派上用场。”

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇回应时则表明，制造紧张局势无助于缓解乌克兰危机，只会给该地区和世界增添更多不确定性，这是中国所坚决反对的。