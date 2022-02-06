过去两周俄增派1万大军到克里米亚 俄军压境乌克兰军民全力备战

《纽约时报》报道，乌克兰军方司令部评估边境形势后认为，俄军现在虽然还没有能力全面入侵乌克兰，但部分俄军已经作好全面战斗准备。综合俄军的一系列部署，显示俄罗斯可能很快就可以在乌克兰东部和南部长达1300公里的边界展开军事行动。

（基辅综合电）乌克兰判断俄军随时可能入侵，乌克兰军民正在全力备战，准备捍卫国土。

《纽约时报》报道，乌克兰军方司令部评估边境形势后认为，俄军现在虽然还没有能力全面入侵乌克兰，但部分俄军已经作好全面战斗准备，似乎处于可作战的最后阶段。尤其让乌克兰官员担忧的是，俄罗斯过去两周增派多达1万大军到克里米亚地区，包括配备精良的步兵、空降部队、坦克和榴弹炮。

六艘俄登陆舰地中海演习

乌克兰关注是否航向黑海

俄罗斯最近已在乌克兰东部两个分离主义地区附近加强了军力。综合俄军的一系列部署，显示俄罗斯可能很快就可以在乌克兰东部和南部长达1300公里的边界展开军事行动。

自从乌克兰危机爆发以来，美国和乌克兰一直重点关注乌克兰边界和白罗斯的俄军动向，相对忽略了克里米亚的动静。最新公布的卫星图像显示，过去几周克里米亚的驻军人数大幅增加，大体符合乌克兰军方对最新军情形势的评估。

军事专家也观察到，在乌克兰边界一带，俄军的作战准备包括建设战地医院与通讯单位，还有干扰敌方通讯的电子战设备及空中军力等支援。

目前靠近乌克兰边界的俄军兵员约有13万。乌克兰官员说，克里姆林宫的最终意图仍不明显。美方官员认为，俄罗斯总统普京仍未决定是否要入侵。

乌克兰也在留意俄罗斯海军的动向。现在六艘俄国登陆舰在地中海演习，这些登陆舰可以运载大量坦克与数千名士兵，乌方在观察俄舰是否会航向黑海。

乌克兰退役海军上将卡巴年科警告：“这是一支庞大的攻击部队，我们的海上力量不足以对抗俄海军的攻击部署。”据知2014年俄罗斯并吞克里米亚时，夺走乌克兰近七成的海军舰艇。

美国智库海军研究中心（CNA）的俄罗斯问题专家科夫曼认为，接下来几周俄罗斯应该会展开一系列军事演练，测试部队的作战能力。之后，这些俄军部队只待一声令下就可以发动攻击。

大敌当前，乌克兰军队和人民都在备战。乌克兰国民警卫队周五在切尔诺贝利禁区内普里皮亚季镇的废弃建筑物进行战斗演习，以重炮攻击清剿敌军。

一名国民卫队人员说：“这里无人居住，我们可以在逼近真实城市战的情况下，以真枪实弹演练。”

乌克兰军队当天也在乌克兰西部的亚渥利夫军事基地，以美国提供的反坦克导弹、发射器和其他军事配备进行训练。

乌克兰陆军参谋部发言人贝斯托克说：“这些武器将协助我们摧毁敌军战车，捣毁敌人藏身之处。”一名士兵说：“如果你要和平，就得准备作战。”

就连平民也为战事作好准备，求生课程日益受欢迎。基辅国家战略研究所的国防分析家贝勒斯科夫说：“八年前，乌克兰陆军只是纸上谈兵，没有足够的战斗力。现在，他们是乌克兰一支准备充分、训练有素的部队。”