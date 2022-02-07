美官员：俄罗斯在乌克兰边境部署11万大军

（华盛顿／华沙／柏林／哈尔科夫综合电）美国官员援引情报评估称，俄罗斯正加紧为全面入侵乌克兰做准备，目前已在靠近乌克兰的边境部署11万大军，大约是全面入侵该国所需军力的七成。如果全面进攻，俄军可在48小时内占领基辅，并推翻该国总统泽连斯基。

最近几天向美国国会议员和欧洲盟友介绍情况的美国官员说，俄罗斯在乌克兰周边部署的战斗群，从两周前的60个营增加到上周五（2月4日）的83个营，还有14个营正在调集中。按目前的速度，2月中就可达到全面进攻所需的15万兵力。

莫斯科也在黑海部署了一支有五艘两栖舰的海军部队，可往乌克兰南部海岸运输俄罗斯部队。另有六艘两栖舰正离开俄罗斯北部的巴伦支海，预计将驶过英国并航向直布罗陀海峡，显然是在前往黑海的路上。莫斯科也在俄乌边境部署了战斗机、轰炸机、导弹连和防空连。

美情报部门不确定普京是否已决定进攻

至于入侵的时间点，美国官员预计可能在2月中至3月底。该地区地面会在2月15日前后达到结冰高峰，并会持续至3月底。俄军可利用这个地理条件，不必经由公路，直接越野运输军备。

不过，美国情报部门并不确定，俄罗斯总统普京是否已决定进攻乌克兰。美国官员认为，普京要掌握所有外交和军事方案，包括对乌克兰发动全面战争或在乌克兰亲俄的顿巴斯地区展开有限战役。

美国官员说，全面进攻将导致2万5000至5万名平民、5000至2万5000名乌克兰士兵，以及3000至1万名俄罗斯士兵死亡，也将产生100万至500万名难民，这些难民多数会涌向波兰。

西方国家也在加强东欧地区的军力。美国派往波兰的部队上周六开始抵达，其余的随后将到。2014年俄罗斯吞并克里米亚后，北约已派出一支5000人部队，到波兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚。

俄罗斯驻联合国第一副代表波利扬斯基通过推特表示，美国情报官员指俄罗斯可能全面入侵乌克兰，那是“疯狂言论、危言耸听”。

法国总统马克龙今天将访问莫斯科和基辅，与两国领导人协商解决乌克兰危机。德国、法国和波兰的领导人明天则将在柏林举行会议，尝试通过外交努力协助化解俄乌紧张局势。