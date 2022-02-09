乌克兰危机现曙光 普京：将研究马克龙所提解决方案

（基辅／莫斯科综合电）乌克兰危机似乎有缓解余地。俄罗斯总统普京同法国总统马克龙在莫斯科会谈后表示愿做出让步，并将研究马克龙提出的解决方案。

两人周一（2月7日）在克里姆林宫会谈超过五个小时后，普京在联合记者会上说，马克龙向他提出几个方案，可作为今后讨论乌克兰危机的基础；普京没有说明详情，只说等马克龙走访乌克兰之后，两人会再通电话。

普京说，莫斯科将“尽一切所能寻求对任何一方都合适的折中办法”，但他仍指责西方国家导致乌克兰局势升温，重申北约东扩危及俄国安全。

他指出，一旦乌克兰加入北约，俄国无可避免地会与欧洲国家起冲突，这对谁都没有好处。

马克龙说，他向普京提出“具体的安全保证”，包括双方承诺不采取任何新的军事行动、启动新的战略对话，以及努力恢复乌克兰和平进程等。“普京总统向我保证，他准备在这样的状态下进行接触，他也有意维持乌克兰的稳定与领土完整。”

法国目前是欧盟理事会主席国，马克龙是乌克兰危机去年12月爆发以来，首位与普京会谈的西方国家领导人。

马克龙：现在有可能推进俄乌谈判

马克龙周二到基辅会见乌克兰总统泽连斯基。他之后告诉媒体，他已经说服普京不要让乌克兰局势进一步恶化。

他还说，普京和泽连斯基都表示会遵守两国签署的明斯克协议，“我们现在有可能推进俄乌的谈判了”。明斯克协议是俄罗斯吞并克里米亚并继续支持乌东分离主义势力的背景下，由法国和德国斡旋而在2014年和2015年达成的系列协议。

不过，克里姆林宫发言人周二否认普京承诺不会让乌克兰局势升温，称任何有关俄方不会在乌克兰边界附近进行军事行动的报道都是“错误的”。

普京和马克龙在莫斯科会谈的同天，美国总统拜登在华盛顿和到访的德国总理朔尔茨会谈。

拜登过后在白宫记者会上警告，若俄罗斯入侵乌克兰，俄国向西欧输送天然气的北溪2号管道将被切断。

“如果俄罗斯胆敢侵略，就是坦克或军队开过乌克兰边界，那就没有北溪2号了。我们会切断这条管道。”

朔尔茨表示德国会与美国站在同一阵线，但他在华盛顿的一天访问中始终没提到北溪2号。德国很重视这个由俄国与西方国家合作的海底输气管道，它启用后可从输送的天然气总量会是现有的两倍。

朔尔茨下周也将访问莫斯科和基辅。

英国首相约翰逊则在《泰晤士报》撰文指出，一旦俄军袭击乌克兰，英国就会采取制裁和其他措施，包括可能出动战斗机和战舰来保护欧洲东南部。

据美国五角大楼周一报告，俄罗斯仍持续增派军队到靠近乌克兰边界的西南地区。

美方日前评估，那里的俄军已达11万人，本月中旬可增至15万人，即足以发动全面攻势的规模。

另一方面，乌克兰东部顿涅茨克地区的分离主义叛军公开要求俄罗斯提供军人和武器增援。预料这将进一步使乌克兰危机复杂化。

叛军领袖霍达哥维斯基周一说，顿涅茨克很可能爆发全面战争，政府军若发动攻击，他手下仅有一万名战斗员，不足抵御，因此需要俄罗斯的帮助。“我们需要至少四万人，是四万名佩有自动步枪的前线战士。”