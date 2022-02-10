福奇：正走出冠病“全面暴发”阶段 美国可能今年内结束防疫限制措施

美国首席传染病专家福奇说，希望美国“很快”结束防疫限制，但他同时警告，如果暴发社区感染，地方卫生部门仍可能重新实施这些措施。

（华盛顿综合电）美国首席传染病专家福奇说，美国正在走出冠病疫情“全面暴发”阶段。他预测，有了疫苗接种、药物治疗以及患者康复后的免疫力，冠病疫情接下来会更易控制，美国有望在今年内结束包括口罩令在内的所有防疫限制措施。这是自奥密克戎变种毒株开始在美国传播以来，福奇对疫情走势做出的最乐观评估。

福奇在《金融时报》周二（2月8日）刊登的访问中表示，在美国摆脱冠病全面暴发的大流行阶段后，应对冠病疫情将逐渐由地方政府主导，联邦政府将会退居二线。

福奇指出，希望美国“很快”结束防疫限制，但他同时警告，如果暴发社区感染，地方卫生部门仍可能重新实施这些措施。

和南非、英国等奥密克戎肆虐的国家一样，美国感染病例在暴增后已开始显著下降。一些国家的领导人认为，冠病正从大流行病转为地方性流行病（endemic）。

福奇虽然没有提到冠病转为地方性流行病，但提出疫情很快会达到“平衡”的可能性，届时政府无须再如此密切地关注感染水平。“我们无法根除这种病毒，但我希望，我们会看到足够多的人接种疫苗与通过受感染获得保护，让冠病限制措施很快成为过去。”

现在，美国多州已开始放宽防疫。新泽西、康涅狄格、特拉华、加利福尼亚和俄勒冈等几个民主党掌控的州属周一宣布，在未来几周取消在学校和其他室内公共场所戴口罩的规定。据《纽约时报》报道，纽约州也不会延长周四到期的室内口罩令。

美国自1月初新增儿童病例近420万起

不过，美国疾病控制和预防中心（CDC）主任瓦伦斯基警告，由于全国冠病病例数量仍居高不下，现在还不是取消学校与其他公共场所口罩强制令的时候。

瓦伦斯基周二告诉路透社：“CDC的指引没有改变……我们继续建议在传播率高的地区戴口罩——基本上这涵盖全国各地所有公共室内场所。”

根据美国儿科学会和儿童医院协会周一发布的最新报告，自冠病疫情暴发以来，美国已有超过1200万名儿童染疫。

报告显示，受奥密克戎迅速传播影响，美国儿童感染人数激增，自今年1月初以来，新增儿童确诊病例近420万起，单是过去两周就有超过140万起。

对美国冠病病例降至危机水平以下，瓦伦斯基持“谨慎乐观”态度，但他指出美国现在尚未达到这一水平。目前，美国每天仍新增约29万起感染病例，冠病患者住院率也高于去年德尔塔广泛传播时的水平。

世界卫生组织周二说，奥密克戎毒株已传播到几乎所有国家。自去年11月下旬奥密克戎被列为“须关注变种”以来，全球已通报至少1亿3000万起冠病确诊病例和50万起死亡病例。

世卫组织冠病事件负责人马哈穆德指出，尽管市面上已有有效的冠病疫苗，但奥密克戎毒株出现后仍有多达50万人染疫死亡，这是令人悲痛的。

世卫的数据显示，上周全球新增近1930万起冠病确诊病例，较前一周减少17%；新增死亡病例则上升7%，达到近6万8000起。

世卫冠病病毒技术负责人范克尔克霍夫对全球死例连续数周上升表示担忧，并警告冠病仍是危险的病毒。她说：“我们还处于这场大流行之中。许多国家的奥密克戎疫情尚未达到高峰。”