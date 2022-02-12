美国批准印尼以128亿元 购买36架F-15EX战斗机

（华盛顿彭博电）美国国务院前天宣布，拜登政府批准让印度尼西亚购买36架F-15EX型战斗机。波音公司制造的这批改良型战斗机，总价值95亿美元（约128亿新元）。此外，拜登政府还将向印尼出售备用引擎、雷达、夜视镜培训和技术支持等，总价值44亿美元。

美国国务院表示，这一军售一旦落实，将改善“印尼这一重要亚太合作伙伴的安全，它是亚太政治稳定和经济进步的主力。美国国务院也表示，帮助印尼建设和保持强大的自卫能力，对美国的国家利益至关重要”。

国会有30天时间审议

将是首批F-15EX出口军售

接下来，美国国会有30天时间审议这笔军售。在国会通过之后，印尼就可同波音商谈买卖合约。航空航天空气动力咨询公司航空分析师阿布拉菲亚认为，美印双方仍然须要努力，才能确保这笔交易得以实现。

如果印尼与波音公司顺利成交，这将是第一批的F-15EX战斗机出口军售。

F-15EX战斗机是1970年代面世的F-15战斗机的改良版，它采用了现代相控阵雷达、新型电子战系统和先进座舱；它的飞行距离和速度获得提升，武器载荷能力也有提高，作战能力进一步增强了。据称，F-15EX能携带多达22枚空对空导弹，还将具备发射高超音速导弹的能力。

美国空军也是F-15EX战斗机买家，去年才接收首批这类改良型战斗机。据了解，美国空军初步有意购买144架F-15EX，这订单最终可能增加至200架。

由于现役战斗机普遍老旧，印尼近年一直努力更新和补强其战斗机机队。印尼在2018年与俄罗斯签署协议，斥资11亿美元采购俄战斗机，替换美制F-5战斗机和俄罗斯苏霍伊（Sukhoi）战斗机，但该协议在执行阶段陷入停滞。去年12月，印尼以“预算考量”为由，宣布放弃向俄罗斯购买战斗机。

前天较早前，印度尼西亚宣布与法国签署多项协议，包括购买42架阵风战斗机和两艘鲉鱼级常规潜水艇，以及合作展开潜水艇研制以及弹药生产等。这是印尼首次向法国订购战斗机，42架阵风战斗机总值81亿美元。据了解，首批六架战斗机几个月内交付，其余36架将在今年底或明年移交。

除此之外，印尼还以资金参与的模式，与韩国联合研制4.5代准隐身战机KF-21，该机同样有望成为印尼空军未来可能选用的装备。